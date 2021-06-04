英國監管機構警告：許多加密貨幣公司不符合洗錢規定

外媒報道，英國金融行為監管局(FCA)近日警告稱，相當多的虛擬貨幣公司未能滿足英國的反洗錢要求。

此前，英國監管部門規定，提供虛擬貨幣相關服務的企業必須在FCA註冊。監管機構為申請但尚未獲得批准的公司提供了臨時許可制度，以允許該些公司繼續經營。

FCA周四(3日)表示，該局已將臨時註冊制度的截止日期從2021年7月9日推遲到2022年3月31日。

但FCA在一份聲明中表示，由於大量企業不符合《反洗錢條例》規定的標準，數量空前的虛擬貨幣企業正在撤回其註冊申請。

FCA同時表示，延長後的日期內，FCA允許虛擬貨幣公司繼續開展業務，同時還將繼續進行強有力的風險評估。

目前只有5家虛擬貨幣公司在FCA註冊，其中包括Tyler和Cameron Winklevoss的Gemini，以及英國初創公司Ziglu，此外有數十個申請者位於臨時註冊名單上。

長期以來，由於交易者身份不明，人們一直擔心比特幣等虛擬貨幣會被用於洗錢和網絡攻擊等非法活動，金融官員們還經常警告虛擬貨幣的投機風險。

早在今年1月，FCA便向虛擬貨幣投資者發出了嚴厲警告，提示投資虛擬貨幣通常會承擔非常高的風險，並稱「如果消費者投資於這類資產，他們應該準備好賠光所有的錢。」

周四，FCA重申了這個立場，並警告稱許多虛擬貨幣具有高度投機性，因此可能會迅速貶值。

FCA原行政總裁、英倫銀行(英國央行)行長貝利(Andrew Bailey)在上個月也發表了類似的聲明。他認為虛擬貨幣沒有內在價值。