道指收跌23點　AMC急挫逾兩成

憂慮美國與中國及俄羅斯關係轉趨緊張，加上聯儲局可能部署收水，抵銷就業數據表現理想，美國股市周四(3日)收市受壓，道指收報34,577點，跌23點或0.07%；標指收報4,192點，跌15點或0.36%；納指收報13,614點，跌141點或1.03%。

美股估值響警，「股神」巴菲特推崇的市場估值指標「巴菲特指標」，即將股市總市值除去國內生產總值(GDP)已飆破200%，遠高於去年第二季的187%，表明美股已嚴重高估，崩盤可能即將到來。截至6月1日，代表美股總市值的Wilshire 5000指數顯示市值已達到44.3萬億美元，而美國首季GDP的最新估計為22.1萬億美元。

數據方面，美國截至5月29日當周美國首次申請失業救濟人數降至38.5萬人，為2020年3月份以來首次跌破40萬，比前一周修訂後的數據減少約2萬，創去年3月14日以來新低。另一份數據表明，美國5月ADP就業人數錄得增加97.8萬人，顯示美國私營企業新增就業人數創近一年來最高。

網軍繼續炒作，現時專攻網絡安全業務的BlackBerry成最新目標，股價周四升4.2%，收報15.88美元。被炒至新高的戲院營運商AMC周四披露，計劃配售1,155萬股，拖累股價急跌20.4%，收報51.34美元。