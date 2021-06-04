致富：走出MPF規範　認識月供基金的好處

投資需要資本，但對於初出茅廬的年輕人來說，未必可以籌措到一定資金去入場投資。這個時候，月供基金便可以派上用場。致富財富管理部總經理張德明扼要地指出，市面上可供購買的月供基金集收費便宜、彈性大，選擇眾多等好處於一身。可是除了不受65歲之後才可贖回的限制外，月供基金與我們經常接觸的強制性公積金(MPF)又有甚麼不同呢？

不論是否MPF，基金要向公眾發售，需獲證監會認可及符合《單位信託及互惠基金守則》的要求。不過MPF須額外遵守積金局的投資限制，例如不可用槓杆式買賣作高風險的投資等，故MPF不會有高風險的投資計劃。

產品選擇多，就是市場銷售月供基金的最大好處。張德明表示，以幣值而言，MPF只得港元作買賣單位；相對市售基金則有多種貨幣單位可供選擇。一個簡單的好處，就是投資者如看好未來某貨幣的升值，在投資於該貨幣的基金時，可同時享受基金回報的上升，以及貨幣上漲帶來的雙重好處。

此外，MPF最為人詬病的是收費蠶食了回報。張德明坦言，MPF在2000年推出至今，收費雖然已見明顯下降，但仍然普遍逾1厘。相較市場銷售的絕大多數月供基金，收費都大大低於1厘，以致富證券為例，每逢基金優惠推出，新客戶便可享24個月免認購手續費。在這一加一減的成本節省情況下，回報便更容易積少成多。

其他彈性方面，月供基金可隨時贖回，而轉換基金計劃時亦較MPF快。張德明指，投資時機至關重要，月供基金最快可即日轉換基金計劃，相較MPF要幾天才能完成，明顯後者已失卻先機。