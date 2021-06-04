鐵貨附屬K＆S項目面對行政違規訴訟

鐵貨( 01029 )公布，董事會已注意到一項針對公司全資附屬公司Kimkano-Sutarsky Mining and Beneficiation Plant LLC(「K&S」)的行政違規訴訟，有關訴訟由俄羅斯聯邦環境、技術與核能監督總局(「RTN」)在猶太自治州的Obluchensky區法庭發起，內容有關在未取得必要批准的情況下營運K&S項目（「不合規情況」）。

K&S的建設基於起初的項目設計進行，該設計於開始動工前已取得俄羅斯當局的必要批准。然而，基於技術改進、生產效率、節省成本考量及修正主承包商施工缺陷等種種原因，K&S替換及╱或新增部分設備及機器。因此，若干實際建造的設施與獲批准項目的設計有所偏離。公司認為，在相對複雜的生產項目投入運作時，此情況並不罕見。因此，設計文件應進行更新，同時提交予俄羅斯國家當局作審批。

當K&S正更新設計文件並準備申請批准時，於2020年2月，RTN對K&S進行調查，期間其裁定偏離獲批准設計屬「不合規情況」。因此，RTN要求K&S於2020年11月完成取得有關批准的 程序。於接獲RTN通知的同時，K&S持續整改不合規情況。由於2019冠狀病毒病疫情，K&S無法於2020年11月到期日前完成所需工作，於2020年12月，應K&S要求，RTN已審閱更新設計文件和申請審批的進度，並批准K&S完成工作及手續的最後限期延長至2021年12月31日。

儘管完成規定工作的最後期限獲得延長，出乎意料的是RTN於今年4月對K&S項目礦場進行非例行巡查。在有關巡查後，RTN向K&S發出通知，告知其決定於地方法庭就該設施未登記為危險場所發起針對K&S的行政違規訴訟。

但值得留意的是，在未完成更新上述設計文件和審批申請的情況下(而該等相關工作已獲RTN授予延期至2021年12月)，該登記是不可能完成。董事會已注意到該訴訟已於今年6月2日於地方法庭進行登記。法庭聽證會的日期尚未確定。在此期間，K&S將繼續正常營運。行政違規訴訟的潛在後果尚不明確。董事會瞭解到，倘K&S被定罪，則法庭可能會施加罰款及╱或K&S可能會被要求暫停營運直至完成規定工作和手續及取得必要批准為止。