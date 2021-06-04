美股納指跌逾1%　金價回吐

●美匯指數升上90.51；港匯漲至7.7578；離岸人民幣(CNH)報6.3995；美元兌日圓處110.29；歐元企1.2130，英鎊報1.4109。金價見1,871美元。布油跌至71.4美元，紐油報68.76美元。道指期貨偏軟。

●美禁投資涉解放軍或監控技術中國企業，制裁黑名單增至59間。

●美國截至5月29日當周美國首次申請失業救濟人數降至38.5萬人，為2020年3月份以來首次跌破40萬，比前一周修訂後的數據減少約2萬，創去年3月14日以來新低。

●美國5月ADP就業人數錄得增加97.8萬人，顯示美國私營企業新增就業人數創近一年來最高。

●美國5月ISM非製造業指數由前一個月的62.7點升至64點，創紀錄新高，並高於市場預期的63.2點，顯示服務業擴張速度加快。

●美國總統拜登為了換取共和黨議員對基建方案的支持，提議推出最低15%的企業稅率，而不是按其此前稅改計劃將企業稅從21%升至28%。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，隨着美國經濟強勁反彈，聯儲局在未來的決策上提前作出充分的討論是合理的。

●港股ADR指數收報28,908點，跌57點或0.2%。

●即月恒生指數夜期收報28,810點，跌48點，低水156點，成交15,663張。

●紐約7月期油收報每桶68.81美元，跌2美仙或0.03%；布蘭特8月期油收報每桶71.31美元，跌4美仙或0.05%。

●紐約8月期金收報每安士1,873.3美元，跌1.9%，創近兩周收市新低。

●英國金融行為監管局(FCA)近日警告，相當多的虛擬貨幣公司未能滿足英國的反洗錢要求。

●英國前球星碧咸購電動車公司1成股份，成Lunaz大股東。

●螞蟻重組最後直路，傳專隊「搞關係」避監管風波。

●世界糧食價格連升12個月，5月份按年升近4成。