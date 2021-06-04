俄羅斯主權基金盡沽美元　人民幣地位受捧？

周四(3日)傳來俄羅斯總值1,190億美元的主權基金，決定將所有美元資產(目前約佔35%，約415億美元)沽出，換入其他外幣及黃金。預計完成後，該主權基金40%資產為歐元、30%為人民幣、20%為黃金、日圓及英鎊各佔5%，最快一個月內完成轉倉。

在6月美國與俄羅斯領導人可能會面前，俄羅斯出此一着，顯然具有「灑冷」意味。事實上，俄羅斯一直高調主張「去美元化」，這幾年增持了不少黃金儲備和人民幣，減持美元，故如今傳來其將主權基金美元資產降至零，實在不太意外。

其實，中國與俄羅斯一直都在推動去美元化，主要是為了規避美國可能的制裁。事關目前而言，任何涉及到美元的電子交易，都會通過美國的銀行業，意味美國政府都能追蹤並凍結這些交易。中俄既是盟友，面對美國這個世界霸主挑戰，獨個兒在拼難起效，組金融聯盟聯合行動始能起波瀾。

當然，筆者認為，去美元化仍有很長的路，短期美元地位仍難撼動，皆因除了減美元儲備以起分散風險之效外，必須有完善的產業結構，才能真正不受美元強權壓迫，這條路顯然仍很漫長，更要防美國反擊，故且別因此消息而自亂陣腳。

至於說，是否應該增加人民幣資產，其實這也是大勢所趨，畢竟中國成為世界第二大經濟體，在這場疫情過後，其經濟實力算是經得起考驗，再看無寶不落的美資投行積極參與內地金融市場開放，就說明這個投資大趨勢。在制定投資組合中，「多元化」是主軸，當中人民幣資產，大概是必不可少的。

東網產經專欄作者 帥哥