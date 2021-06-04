傳特斯拉5月中國訂單近腰斬　股價今年高位累瀉35%

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)股價連跌4日，周四(3日)收市報572.84美元，瀉4.37%，如以1月26日的883.09美元歷史高位計，至今累挫35.13%。

外媒引述消息指出，特斯拉5月份在中國的汽車淨訂單銳減至約9,800輛，幾乎較4月的逾1.8萬輛腰斬。市場一般認為中國是電動車產業最重要的市場，而上述數據或暗示特斯拉於中國的電動車銷售放緩。

報道指出，特斯拉的上海工廠每年能夠生產近50萬輛電動車，主要向中國消費者交付車輛，並出口至亞洲及歐洲。但公司近期在中國面臨一系列難題，包括涉及安全的召回調查、車禍事件、加價、車輛品質投訴及公關危機等。

JL Warren Capital行政總裁Junheng Li認為，儘管特斯拉尚未談論中國公關危機對其造成的潛在影響，但估計有關影響非常顯著，將對特斯拉未來幾個月的品牌、訂單及交付造成實質影響。

瑞信分析師Dan Levy亦表示，特斯拉於全球電動車銷售佔比下滑，由3月份的28%，降至4月份的11%，尤其在中國和歐美等國失寵。

此外，特斯拉連續數日召回車輛亦是不利因素之一。美國監管機構揭露，特斯拉召回逾5,500輛Model 3和Model Y，還有近2,000輛Model Y傳出安全帶有瑕疵。