分析指麥當奴關鍵市場邁向正軌　國際銷售可望激增

連「股神」巴菲特都是捧場客的大型快餐連鎖店麥當勞，業務正從新冠肺炎疫情緩和下復甦。受惠業績理想及優於預期的同店銷售，其股價今年上漲近9%。分析預期，隨着麥當勞的國際市場跟進，其營收將會更加強勁。

麥當勞近期業績受益於國內餐廳的強勁表現，因為美國新冠疫苗接種進展良好，且各地防疫限制的差異使銷售迅速反彈。但與此同時，由於各國新病例增加、室內禁止用餐且疫苗短缺等問題，麥當勞的國際營運呈現截然不同的光景。

外媒引述Gordon Haskett分析員Jeff Farmer表示，來自澳洲、加拿大、英國和歐洲大國等關鍵國家的數據顯示，這些國家均朝着正確方向發展，隨着疫苗接種率上升，病例就會下降和防疫限制也將放寬。這些因素不僅對當地消費者有利，對旅遊業的復甦也有很大幫助，而觀光旅遊業正是法國、意大利和西班牙命脈之一。

Farmer重申麥當勞股票「買入」的評級，認為投資者應該預期國際市場的回歸。該行針對7個關鍵國家的新冠病例、疫苗接種進展和防疫限制等進行審查，其結果強烈表明麥當勞國際營運市場部門已經達到銷售復甦的拐點。並預期麥當勞的國際營收將在今年下半年快速復甦，上調2022年同店銷售及盈利的可能性也將上升。