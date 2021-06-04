壹傳媒股價續異動　曾跌逾22%　議員斥證監會調查緩慢塞責

證券界指出，壹傳媒總發行股數26.36億股，扣除黎智英持有的18.78億股，理論上街貨僅約7.5億股。中央結算系統數據顯示，首十大券商的壹傳媒股份持倉已佔去6.13億股或23.23%股份，反映街貨高度集中。周四(3日)該股全日成交股數2.026億股，是街貨量的27%，反映轉手率高，不排除有資金藉街貨集中舞高弄低，故提醒投資者切勿沾手，以免接下火棒。

事實上，黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟至今接近10個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。

立法會金融服務界議員張華峰表示，黎智英股份遭凍結後不得行使投票權，是維護小股東利益的做法，以免大股東「在董事局做好多嘢，損害小股東利益」。他提醒，買賣壹傳媒股票要小心，要知道自己的風險承受能力是否足夠。另外，他指壹傳媒股價異動事件受公眾關注，但證監會調查異常緩慢塞責，至今沒有適時交代調查進度，實在說不過去。

投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，大股東不得行使投票權，意味喪失對公司的主導權，但這不應成為壹傳媒股價急升理由。他提醒，短線投機買賣壹傳媒股票，要小心淪為背後操控股價大鱷的點心，而且因公司身處《港區國安法》風眼，隨時導致股份長期停牌，投入的資金會被鎖死。現時該公司前景不明朗，訂閱情況和廣告收入受累，故他勸告絕不要以投資心態買入壹傳媒股份。