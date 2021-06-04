Apple旗下App Store去年銷售額逾5萬億元

蘋果公司(Apple Inc.)指，去年全球大受新冠肺炎疫情影響，令更多人藉App Store下載各類內容，創造高達6,430億美元(約5.01萬億港元)銷售金額，較2019年增長24%，而今年初已宣布App Store至今已令開發者創造超過2,000億美元收益。

Apple引述Analysis Group研究報告指出，超過75間以iOS App開發為核心業務的上市公司或是已被收購公司，累積總估值超過5,100億美元。而Apple冀將重心聚焦在數量規模更大的小型開發者，且協助其打造更好App使用體驗。

Apple強調藉由App Store平台串連新興開發者社群，以持續擴大App Store市場經濟規模，亦針對女性開發者及不同膚色人種提供協助資源，且銜接學生開發族群，進而納入更多內容及服務開發創意動能。

此外，可以透過App本身建立數碼市集，如線上購物服務、拍賣，或是餐飲外送等服務，透過形式建立更大商機。在過去1年因疫情影響，愈來愈多市場交易開始透過網路進行，甚至整合更多服務資源，令傳統銷售產品可藉網路產生更大交易量。

目前App Store已累積收錄超過180萬組App，每星期在175個國家地區、吸引逾50億人使用，且提供各個年齡層使用者找到合適自己使用服務內容，以及工具資源。