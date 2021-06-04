中國廠商低價搶Apple訂單　供應商數目首超台灣

日媒報道，雖然美國前總統特朗普發動中美貿易戰，但由於中國供應商以低價搶訂單，使蘋果公司(Apple Inc.)於2020年在中國與香港的供應商數目，仍由2018年時的42家，增加至51家，首次超越台灣。

台灣於過往逾10年來穩居Apple供應鏈數量名單榜首，惟根據Apple的年度供應商名單顯示，台灣於2017年共有52家Apple供應商，惟2020年跌至只有48家。

至於日本的Apple供應商去年共有34家，較2017年時的43家及2018家時的38家少。日本顯示器公司(JDI)與夏普(Sharp)仍是Apple的供應商，但正面臨中國面板龍頭廠京東方與天馬微電子的兢爭。至於在鏡頭模組的供應上，夏普和Kantatsu須面對立訊精密與高偉電子的挑戰。

根據Apple供應鏈的經理表示，中國供應商以對手難以匹敵的低價奪得Apple訂單，而打入Apple供應鏈就像是拿到一張「黃金門票」，中國供應商可透過與Apple合作，逐漸提升品質，並在日後爭取更多業務。

外媒分析指出，中國境內Apple代工廠擴增據點的數量，遠超過其他地區，富士康的工廠在2015年時為19家，2019年增長至29家，和碩聯合科技也從8家增加至12家。