難以競爭！日本製鐵籲「緊急漲價」　否則無法保證穩定供貨

外媒報道，日本最大鋼鐵公司日本製鐵(Nippon Steel)再度向日本國內的大型製造商發警告指，期望他們接受鋼價上漲，否則將無法保證能夠穩定供貨。

日本製鐵副社長森高弘稱，目前日本國內鋼價與國際鋼價出現重大差距，日本鋼價非常低，令該公司在競爭中被抛離，故呼籲要「緊急漲價」才能讓公司在平等的立足點上與其他外國對手競爭。他表示，需要緊急調整與大客戶先前商定的合約價格。

報道指，雖然他沒有說明是哪些國內客戶，但日本製鐵與豐田汽車一年2度的價格協商一直為業界所關注，雙方的協商價格過往是市場基準。

森高弘表示，「外國主要鋼廠在其本國市場都因為鋼價上漲而受惠，我們沒有」。日本製鐵去年10月至今年3月會計年度下半年期間獲利相對疲弱。不如歐洲ArcelorMittal及南韓的浦項鋼鐵等主要對手，並強調落後於主要外國競爭對手代表日本製鐵可能無法獲得足夠資金，去投資新設備與優化產品，而現在全球對研發「無碳」鋼鐵的競賽已經展開。

日本製鐵社長橋本英二上周亦強調，若「低得不合理」的日本國內鋼價不修正，集團無法擔負穩定供應的責任。