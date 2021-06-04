疫下職場競爭嚴峻！內地新鮮人預估待業期8年最長

踏入6月畢業季節，又有新一批「新鮮人」投入職場。據求職網站調查顯示，由於新冠肺炎疫情打擊就業市場，內地今年有近9成應屆畢業或退伍的「新鮮人」想先找工作，其中62%已付諸行動，顯示「新鮮人」對找不到工作的恐慌情緒升溫，積極展開求職。而今年的「新鮮人」估計平均要花96天才能順利找到工作，較去年同期整整多出15天，是8年以來最長。

調查指出，選擇先就業的「新鮮人」中，有62.7%已經開始找工作了，比例高於去年的60.3%，也多過前年的59.3%，反映疫情帶來的負面經濟效應，讓畢業生增加憂患意識，積極啟動求職計劃。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，社會「新鮮人」要有高度危機感，超前佈署求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以5月底前的錄取約為兩成來看，低於過去水平，就業市場大環境確實嚴峻。

至於「新鮮人」估計自己要用多少時間才能找到工作呢？據統計，今年平均值落在3.2個月，約為96天，較去年的2.7個月(81天)又多出15天。受到疫情衝擊，「新鮮人」的預估待業期創下8年最長時間。而他們最想進入的行業為科技資訊業，佔比達32.2%。近期受疫情影響最大的餐飲、住宿與休閒旅遊居次，佔比達29.2%；金融保險與會計統計業排第三，佔比28.2%。