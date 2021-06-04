【高盛推介】騰訊連續第3日回調　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(3日)繼續回調，收市跌約2.1%，周五(4日)早段情況繼續，低開約0.9%後隨即失守610港元水平，低見606元，及後跌幅收窄，暫時為連續第3日回調。

騰訊早前與恒大簽訂戰略合作，共同開發物業科技平台「微物雲」，助力物業行業數碼化升級。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金積極趁低部署騰訊好倉，錄得約3,470萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1,900萬及1,560萬元。並見周四流入牛證的資金分布在各個收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於周一至周三(7至9日)共錄得約1,550萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。並見周四資金主要傾向沽出熊證獲利。

觀察港股通資金流向，則見北水周四重新買入騰訊，錄得約6.9億元資金淨買入。

騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿15.34倍，高槓桿。

騰訊購證21401，行使價650.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.99倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛證65548，收回價580元，行使價577.2元，換股比率500，槓桿比率16.05倍，相近收回價近牛中槓桿最高，適合即市操作。

騰訊牛證61642，收回價570元，行使價567.2元，換股比率500，槓桿比率13.13倍，適合持貨過夜遠牛。

騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿12.5倍，高槓桿。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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