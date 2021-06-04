【瑞通推介】中國鐵塔大陽燭引資金關注

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據表現理想，引發對美國聯儲局提早收緊貨幣政策和通脹前景的憂慮。道指隔晚收報34,577點，跌23點或0.1%。

恒指周四(3日)收報28,966點，跌331點或1.1%，失守10天線。周五(4日)早段曾失守28,800點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾6,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,300萬元，反映投資者預期港股急挫過後將見反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

蘋果公司(Apple Inc.)將於下周舉行WWDC開發者大會，市場預計將公布iOS 15和新產品，加上華為正式推出鴻蒙2.0系統，不用再依賴Android系統，有券商指國產軟硬件崛起的長期趨勢確認，建議重點關注軟硬件龍頭公司。瑞聲科技上日最多飆8.9%，高見53.2元，再創逾9個月高，收市升勢回順至5.2%，報51.4元，仍為表現最佳藍籌，14日RSI續處超買水平，股價4個交易日累漲近一成。瑞聲周五早段好淡角力，暫守50元。周四有約760萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

受疫情影響，讓非香港居民可以免檢疫來港的「來港易」計劃須暫緩推出。另有券商引述友邦保險管理層指第2季內地業務較首季更具挑戰，但維持買入評級。友邦周四收跌1.6%於97.55元，連失50天和100天線，周五早段大致靠穩，高位重上98元。周四有逾890萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流出。

騰訊控股旗下騰訊雲增設4個全新數據中心，並計劃年內全球增逾30%數據中心。騰訊周四挑戰630元不果後，倒跌2%收市，收615.5元，3連升告終。周五早段再跌逾1%，回至610元以下。周四有近6.9億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過3,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾930萬元淨流出。

華為正式推出新作業系統，投資者憧憬5G應用會加快，連日橫行的中國鐵塔，周四突受追捧，逆市收升2.8%於1.09元，盤中高見1.12元，創1個月高，重越10天和20天線。周五早段窄幅上落，再觸1.1元。周四有逾450萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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