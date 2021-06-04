吉汽有信心今年銷量達標 股價半日漲7%
2021年06月04日 12:28
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（Getty Images圖片）
摩根大通報告指出，與吉利汽車(00175)管理層會面，有關管理層指面對汽車晶片短缺及原材料成本上升，相關因素料對今年第2季生產有單位數字影響，但仍有信心可以達成今年156萬輛汽車銷售目標。
該行表示，觀察到吉汽自上海車展後的預訂情況，估計其2021財年及2022財年銷量按年增長分別達19%及30%，受惠於推出新車型及平台策略，其2022年盈利更可較2020年倍升。
吉汽管理指因面臨原材料上升，在今年第2季、3季毛利率會受壓，公司已採取策略調整生產及產品組合，削減售價較低的型號及提升售價較高的車型，今年目標是持續提升總體盈利能力。
就與百度(09888)及鴻海的電動車合營，吉汽指與2大巨頭未來拓展電動車市場，相關新產品會在吉汽的「SEA浩瀚智能進化體驗架構」上合作，估計長遠將可取得明顯的成本效益。
摩通考慮到今年下半年對行業銷量的樂觀看法、以及晶片供應的擔憂已反映在汽車股的股價上，該行認為投資者會逐漸增加部分內地汽車股的倉位配置(如蔚來及吉汽)。
吉汽半日漲7.6%，報22.55港元。