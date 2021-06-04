吉汽有信心今年銷量達標　股價半日漲7%

該行表示，觀察到吉汽自上海車展後的預訂情況，估計其2021財年及2022財年銷量按年增長分別達19%及30%，受惠於推出新車型及平台策略，其2022年盈利更可較2020年倍升。

吉汽管理指因面臨原材料上升，在今年第2季、3季毛利率會受壓，公司已採取策略調整生產及產品組合，削減售價較低的型號及提升售價較高的車型，今年目標是持續提升總體盈利能力。

摩通考慮到今年下半年對行業銷量的樂觀看法、以及晶片供應的擔憂已反映在汽車股的股價上，該行認為投資者會逐漸增加部分內地汽車股的倉位配置(如蔚來及吉汽)。

吉汽半日漲7.6%，報22.55港元。