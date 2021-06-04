【高盛推介】阿里反彈跑贏大市　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：重慶銀保監會日前公布，批准阿里旗下重慶螞蟻消費金融公司開業。消息帶動周四(3日)跌約1.7%的阿里巴巴，周五(4日)早段低見208.6港元後反彈倒升，跑贏大市。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低部署好倉，周三(2日)及周四共錄得約2,920萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,520萬及400萬元，並見周四流入牛證的資金集中在195至200元收回區域的產品。而周四流入熊證則較集中在225元以下收回價的貼熊。

阿里購證18749，行使價228.2元，2021年8月27日到期，實際槓桿10.2倍，貼價。

阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿。

阿里牛證63754，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛證63760，收回價197元，行使價195元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿、低街貨。

阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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