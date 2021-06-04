中國仍禁飛737 MAX客機　波音：恐失全球領導地位

美國波音公司737 MAX客機雖然已在大部分歐美地區恢復服務，惟在中美衝突持續的情況下，內地尚未解除737 Max的飛行禁令。波音行政總裁卡爾霍恩(David Calhoun)警告，中美長期貿易僵局最終將威脅公司領導美國工業的角色。

波音737 MAX客機於2019年發生致命空難，事後全球停飛，而內地更是第一個停飛737 MAX客機的國家。卡爾霍恩稱，隨着疫情消退，內地將成為世界上最熱門的航空市場之一，約佔未來10年噴氣式飛機銷售預期增長的1/4。但如果無法達成重啟採購及交機協議，公司無法確認何時提高Max產量，而該機型是公司主要收入和現金來源。

卡爾霍恩續稱，如果波音不被允許在內地市場服務，公司也將失去其全球領導地位，雖然公司永遠不會放棄，但如未能解凍中美貿易結構，它將在未來幾年帶給公司真正的問題，萬一情況持續太久，公司將付出代價。

他又認為，中美兩國恢復貿易將有助於建立更廣泛的框架，包括知識產權、人權、新冠肺炎爆發源頭等導致兩國關係冷淡的議題。

就市場認為波音的主要競爭對手、歐洲飛機製造商空中巴士，靠A321 XLR客機在窄體飛機領域領先於波音，卡爾霍恩坦言波音還沒有提供對位產品，但不認為市場份額被搶走，公司將很快公布競爭機型，且為還能威脅到中程飛機以外的機型。