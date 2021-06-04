專家預警！未來數月華爾街將迎來更大的價格波動

美國PNC金融服務集團(PNC Financial Services)首席投資策略師Amanda Agati周四(3日)警告，市場估值過高、美國聯儲局(Fed)談論縮表、刺激措施結束等，列為目前市場上的不安力量，預期華爾街未來幾個月恐怕會迎來更劇烈的價格波動，她的預測主要基於「不尋常」的波動性變化，目前正影響股市及債券。

她表示，股市現在的情況並非「水漲船高」，現時升勢不會撐起所有股票，尤其是在股票及固定收益估值水平皆過高的情況下，並呼籲股民必須謹慎選擇風險敞口，要非常小心。

根據Agati的說法，作為市場恐慌指標的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)，目前已回到歷史平均水平，但她注意到所有合約仍高於2020年1月水平，當時美國尚未受到疫情打擊。她並發現債市的美林公債波動率指數(相當於股市的VIX指數)，也正處於去年春季以來高位，故警告此2種趨勢預示未來將出現更大的價格波動。

Agati指，聯儲局的政策亦是市場最大總體風險，她不認為通脹為市場前進的主要風險，而風險是近期開始常聽到有關聯儲局理事正在討論縮表。

對於近期美股再度興起的投機行為，她勸喻隨着刺激措施停止，由Reddit散戶主導的高投機性交易，包括AMC及GameStop在內，將在夏季末結束。