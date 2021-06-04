分析指內地調查恒大盛京交易 或牽連香港金融市場自由度…
2021年06月04日 13:41
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5月底市場傳出，內地金融監管機構正在調查中國恒大(03333)與盛京銀行(02066)之間的交易，原因有指恒大是盛京銀行的大股東，而該行通過不透明的交易購買大量恒大債券，面臨一定的風險，最終可能導致破產或要政府主導救助。
據外媒分析，由於香港金融市場仍保持一定自由度，監管機構仍未主動介入恒大與盛京的關係。然而，當離岸資本市場操作開始影響內地銀行的健康時，中央必定會關心。如果內地當局覺得需要對香港進行更深入的清理，金融業現正享有的自由或面臨收緊的需要。
據報道，盛京銀行在恒大的風險敞口總規模為1,300億至1,500億元人民幣。對於一家省級城市的商業銀行來說，這是一筆巨資。鑑於一級資本只有790億元人民幣，恒大的流動性問題完全有可能毀掉盛京銀行的全部股本緩衝墊，甚至陷入破產危機。
然而，對於一家槓桿率已經超越內地監管指引的「三道紅線」的開發商來說，擁有一家銀行會很有用。內地現在禁止一種被稱為結構化發行的做法，即公司將現金轉給某家資產管理公司用於購買自己發行的債券，讓自己的證券在金融市場呈現出更高的需求。但如果擁有一家銀行，那就更容易了。大股東可以悄悄讓銀行「抬轎子」。恒大去年10月發行的21億元人民幣低息票債券就符合結構性發行條件，而且債券的票面息率僅5.8%，遠低於恒大債券的市場孳息率。
至於恒大是如何成為盛京銀行的大股東，就要追溯至該行來香港上市時，恒大創辦人許家印在一眾富豪友好支持下，在2019年7月通過一宗132億元人民幣的交易，恒大把在盛京銀行的持股比例提高至36.4%，加上許的朋友持股，即多位大亨實際上一起擁有一家中型內地銀行。