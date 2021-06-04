iPad成疫市奇兵！傳Apple正強化兩個產品...

外媒報道，蘋果公司(Apple)正在開發具備無線充電功能的新版iPad Pro，預定2022年亮相，另對iPad Mini進行6年來首度大改版，料於今年稍後時間發表。

報道引述行業消息稱，Apple正在測試的改版包括將iPad Pro背蓋從鋁改為玻璃，增添無線充電功能。此外，正在大幅縮小iPad Mini的螢幕邊框，和移除其home鍵。然而，新版iPad Pro的開發還在早期階段，明年發表前仍有變數。

Apple近年也將iPhone改成玻璃背蓋，以增加無線充電功能。此功能愈來愈常見於其他品牌的智能手機，但在平板電腦依然很少見。據了解，蘋果正嘗試把MagSafe充電器應用到 iPad Pro上，但仍保留充電線充電。此外，Apple果也在測試反向充電，即用iPad Pro幫其他蘋果產品充電。Apple之前曾替iPhone開發相關功能，希望用來替AirPods或Apple Watch充電。

除了iPad Pro及iPad Mini，市傳Apple也針對學生開發入門版iPad，最快今年底與iPad Mini一起推出。

隨着居家辦公和遙距學習熱潮大幅提升，iPad近期成為Apple產品的奇兵，銷量在2020年下半年大增43%，今年首3個月更增長79%。