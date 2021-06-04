達美料美國商務旅行明年中完全恢復　燃料成本藏隱憂

達美航空周四(3日)表示，預計美國企業最遲在今年勞動節(9月6日)前逐步重啟，國內旅行可望在2022年7月前恢復至疫情前的水平，但同時燃料、再生能源信用的成本也正在上升。

達美航空行政總裁Ed Bastian表示，目前國內旅行量約為2019年水平的3成，一旦未來員工重返辦公室，情況將迅速反彈，而跨大西洋旅行將在下半年開始恢復，其他長途旅行將在明年恢復。

Bastian指出，沒有人會等待政府說現在正是旅行的時機才出門，企業將作出這些決定並推動他們的員工走出家門，他認為美國商務旅行將會復活。該公司預期6月份的國內航班運力將從3月份的60%，恢復到疫情前的水平100%，豪華經濟艙預訂量正在增加，加購率也在提高。

達美認為，在觀光旅遊增長，企業、跨大西洋旅遊逐漸反彈推動下，今年下半年復甦趨勢將繼續。企業需求對達美航空尤為重要，2019年企業客戶便佔達美營收的50%，國際商務旅行尤其有利可圖。

Bastian表示，雖然視像會議將減少2至3成的商務旅行需求，但並不代表總體規模將永遠處於同一水平，他樂觀認為商務旅行需求最終會重返疫情之前的水平。他續稱，旅客比例將會改變，旅行性質將會改變，這些工具將成為未來商務旅行的附屬品，而非替代品。

然而，不斷上漲的航空燃料成本也可能為達美帶來壓力，達美去年營收暴跌部分源自於被政府要求購買生質燃料信用額度，而生質燃料信用的價格正在上漲。Bastian指出，正如大家都意識到的，燃料開始上漲，整季都在上漲，達美在燃料與再生能源憑證(RINs)上已面臨一些壓力。