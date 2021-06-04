澳洲出口商指已不能在中國正常營運　謀開拓越南及印尼等地　

中澳之爭不斷，中國雖然是澳洲最大的貿易夥伴，但中國更澳洲過去實施一系列貿易報復，包括向大麥及葡萄酒徵收關稅，禁止運入煤炭等。外媒報道，澳洲商工總會(Australian Chamber of Commerce and Industry)報告指，澳洲出口商認為想要在中國正常經營已是「不可能的任務」。

澳洲商工總會報告調查了189間澳洲企業，因應貿易爭端，在亞洲地區尤其是中國貿易的出口商而言，為關稅付出沉重代價，而國際關係管理愈來愈困難，出口商認為有必要從中國轉向其他市場，如越南、印尼及馬來西亞。

出口商認為，澳洲政府不該在媒體上表達對中國的不滿，應該在政府層面謹慎解決該等問題，也可以說是私下解決。

中國駐澳大使成競業已指責澳洲令兩國關係惡化，並指責其挑釁行為、以商逼政。北京也抨擊莫里森政府取消維多利亞州政府與中國的一帶一路倡議協定。

莫里森政府部長們則聲稱，他們嘗試接觸中國同行，但1年多以來已被拒絕。澳洲貿易部長德昂在網上研討會稱，希望繼續與中國進行建設性的經濟接觸，但顯然目前很困難，只能耐心、努力確保讓建設性談話再次發生。