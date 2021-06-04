內地澄清降A股印花稅傳言　券商股升幅收窄

周五(4日)早市中資券商股炒起，事緣全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，十三屆全國人大常委會於6月7日至10日在北京舉行會議，當中包括審議印花稅法草案等，引來市場憧憬內地擬下調A股印花稅。他指出，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變，但根據各方面的意見，草案考慮適當降低稅率、進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。

內地A股目前印花稅僅從賣方單向徵收，A股基本印花稅率為0.1%，當局目前在研究下調A股印花稅，可香港則反其道而行，今年8月將增加股票印花稅，由買賣雙邊交易各徵收0.1%稅率，增至0.13%。

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