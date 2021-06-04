內地澄清降A股印花稅傳言 券商股升幅收窄
2021年06月04日 15:03
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周五(4日)早市中資券商股炒起，事緣全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，十三屆全國人大常委會於6月7日至10日在北京舉行會議，當中包括審議印花稅法草案等，引來市場憧憬內地擬下調A股印花稅。他指出，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變，但根據各方面的意見，草案考慮適當降低稅率、進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。
不過，午後有內地官媒指出，根據2018年11月的《印花税法（徵求意見稿）》規定，證券交易印花税的納税人或者税率調整，由國務院決定，並報全國人大常委備案，故分析證券印花税短期之內下調的可能性不高；另有消息指，是次印花稅草案修改，不涉及降低證券印花稅議題，故見港股中，內地券商股如中信証券(06030) 、中信建投(06066)，廣發証券(01776)，海通證券 (06837)、光大證券(06178)及招商證券(06099)的股價升幅皆明顯收窄。
內地A股目前印花稅僅從賣方單向徵收，A股基本印花稅率為0.1%，當局目前在研究下調A股印花稅，可香港則反其道而行，今年8月將增加股票印花稅，由買賣雙邊交易各徵收0.1%稅率，增至0.13%。
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