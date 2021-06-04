二手樓價指數按周升0.36%　創91周新高

二手市況向上，地產代理行三大整體指數齊升，中原城市領先指數CCL報185.16點，創91周(即2019年9月後)新高，按周升0.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.55點，創92周新高，按周升0.70%。CCL(中小型單位)報185.40點，創91周新高，按周升0.65%。

復活長假後7周計，三大整體指數同樣6升1跌，CCL累升2.90%，CCL Mass累升3.00%，CCL(中小型單位)累升2.93%，樓價升勢顯著。現時CCL距離自己歷史高位相差2.79%、CCL_Mass 相差2.15%及CCL(中小型單位)相差2.52%。相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的高位。

而CCL(大型單位)報183.90點，按周跌1.12%，距離自己歷史高位相差4.18%。復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。

此外，本周四區樓價指數齊升，是25周(即2020年12月)以來首見。新界東CCL_Mass最新報200.58點，重返二百點水平，創97周(即2019年7月後)新高，按周升2.10%，升幅10周以來最大，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報173.41點，創100周(即2019年6月後)新高，按周升0.33%，連升4周共2.20%，是67周以來再現。港島CCL_Mass報192.67點，按周升0.74%。九龍CCL_Mass報179.26點，按周升0.23%。

CCL八大指數中，新界西CCL_Mass最接近自己的歷史高位(176.99點)，相差僅2.03%。相信新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位。