粉嶺馬適路地皮申建高密度住宅　提供單位1707伙

坐落於粉嶺馬適路貼鄰為美景新邨的一幅地皮，面積逾15.87萬方呎，有發展商向城市規劃委員會提交發展申請，擬於土地上興建5幢不多於31層的住宅大廈，並設兩層地庫等，提供1,707個單位及120個安老院舍床位，涉及總樓面約73.95萬方呎；同時合共有349個車位，當216個為私家車車位。該發展項目範圍，申請人持有地皮連同政府土地，共佔約14.79萬方呎。

有關申請地點於去年11月已獲批准放寬地積比率及建築物高度限制，但申請人指發展地皮以北的粉嶺北新發展區，已被規劃作高密度住宅發展，以馬適路虹北面用地被劃作住宅(甲類)1用地，最高地積比率6倍及高限為主水平基準以上115米。故建議上述申請發展地皮由鄉村式發展用地，改劃作住宅(甲類)7用地，可建地積比率為5倍，高限不超過110米。據了解，該項目申請人為萊蒙國際（03688）或有關人士持有。

地皮之前獲批方案所佔的地皮面積約10.75萬方呎，可發展地積比率0.8倍，總樓面僅約8.6萬方呎，興建50幢2至3層高洋房，以及提供60個安老院舍床位。