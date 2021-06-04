金價跌穿1870美元　道期偏軟

美匯指數報90.56；港匯見7.7577；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4072；美元兌日圓處110.20；歐元企1.2112；英鎊報1.4116。金價報每安士1,869.29美元。布油漲至71.69美元；紐油升穿69美元水平。道指期貨偏軟。

-壹傳媒股價續異動，曾跌逾22%。議員斥證監會調查緩慢塞責。

-滙豐下周所有員工可重回辦公室工作。

-吉汽有信心今年銷量達標，全日漲逾6%。

-消息指梁強接任中國華融總裁。

-南岸復牌暴跌33%，公司遭追債逾32億元或被清盤。

-內地澄清降A股印花稅傳言，券商股升幅收窄。

●歐股個別發展，英航母企跌逾1%。

●分析指內地調查恒大盛京交易，或牽連香港金融市場自由度...

●美國擴大投資禁令或加強中概股來港上市意欲。

●中國仍禁飛737 MAX客機，波音：恐失全球領導地位。

●歐盟新增日本及中國列入安全旅行國家名單，惟內地要在「互惠前提下」，即中國亦要對歐盟開放才會生效。

●達美料美國商務旅行明年中完全恢復，燃料成本藏隱憂。

-難以競爭！日本製鐵籲「緊急漲價」，否則無法保證穩定供貨。

-日本佳能7月關閉巴西唯一工廠。

-澳洲出口商指已不能在中國正常營運，謀開拓越南及印尼等地。

●瑞銀調查指逾70%中國企業家料下半年銷售將上升。

●調查：39家內地手遊發行商5月吸金186億元。

●印度央行維持利率不變，擬推政府證券收購計劃。

●專家預警！未來數月華爾街將迎來更大的價格波動。

●傳環球唱片擬借殼阿克曼SPAC上市，估值達3,120億元。

●傳特斯拉5月中國訂單近腰斬，股價今年高位累瀉35%。

●美禁投資涉解放軍或監控技術中國企業，制裁黑名單增至59間。

●為爭取基建方案支持，拜登擬推15%最低公司稅。

●中國廠商低價搶Apple訂單，供應商數目首超台灣。

●Apple動向：

—iPad成疫市奇兵！傳Apple正強化兩個產品...

—App Store去年銷售額逾5萬億元。

●人民幣中間價跌至6.4072，兌每百港元報82.44。

●本港二手樓價指數按周升0.36%，創91周新高。