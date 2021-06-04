科濟藥業下周一招股　入場費16,565元

該公司是次全球發售9,474.7萬股新股，其中10%為本港公開發售，集資最多31.07億元。所得約30%用於進一步開發公司的核心候選產品；約31%為持續及規劃研發公司的其他管線候選產品提供資金；約20%開發全面的製造及商業化能力；約10%升級公司的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)技術及為早期研發；約9%用作營運資金及其他一般公司用途。

另外，公司引入9名基礎投資者，合共投資2.3億美元，包括禮來亞洲基金、新華人壽、奇點資產管理、睿遠、WT、廣發証券、dymon Asia、常春藤及南方基金，佔集資上限約57.44%。

科濟藥業是一家生物製藥公司，主打治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。去年虧損擴大至10.64億元人民幣，2019則蝕2.65億元，主要是金融工具的公平值虧損拖累；研發開支2.81億元人民幣，按年上升34.03%。

公司財務高級副總裁謝嵐表示，經營虧損是基於公司尚未有產品商業化，預於明年上半年就核心產品CT053提交中國新藥上市申請，目前CAR-T藥品處發展初期，對公司旗下的產品有信心，未來亦會加大在科研及生產上的投資。

公司與熱門新股撞期招股，首席執行官兼主席李宗海相信，每間公司各有優勢，投資者亦有不同關注重點，而公司指在研產品於臨床實驗中顯示出有療效及安全性，相信會得到市場認可。