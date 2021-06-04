大埔露輝路新盤5月入紙申請預售樓花
2021年06月04日 18:00
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發展商繼續積極部署推盤，地政總署資料顯示，5月只有1個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，為香港興業國際(00480)等合作發展的大埔露輝路項目，提供262個單位，預計落成日期為2022年7月底。截至上月底，共有22個住宅項目待批預售，共涉12,972伙。
至於上月亦只批出1個住宅盤預售樓花，為新世界發展(00017)等沙田大圍站上蓋柏傲莊III，設有892伙。發展商指出，該盤首輪銷售共錄27,143張入票，於今午(6月4日)進行抽籤，明天於荃灣愉景新城開售，盡推價單1及2號的331伙。
明日出售時段分為3節，首先是A1節，然後A2節，最後為B節。A1節為大手客時段，每組客可購買2至4伙指定單位，而其中1伙為三或四房戶。A2節每組客可購入1至4伙指定單位，其中1伙為三或四房戶。B節時段每組客可購買1至2伙指定單位。
該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，是次入票中，A1組共收1,159個登記，A2組收3,860個登記，而B組則錄22,124個登記。
另方面，地政總署資料亦顯示，長實集團(01113)的元朗洪水橋項目命名為#LYOS，提供341個單位，目前仍正待批預售文件，預計落成日期為2023年9月底。