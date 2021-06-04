大埔露輝路新盤5月入紙申請預售樓花

明日出售時段分為3節，首先是A1節，然後A2節，最後為B節。A1節為大手客時段，每組客可購買2至4伙指定單位，而其中1伙為三或四房戶。A2節每組客可購入1至4伙指定單位，其中1伙為三或四房戶。B節時段每組客可購買1至2伙指定單位。

該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，是次入票中，A1組共收1,159個登記，A2組收3,860個登記，而B組則錄22,124個登記。