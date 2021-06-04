日企協助政府谷針　望每日接種者達100萬人

日媒報道，日本企業為政府接下谷針任務，部分企業準備本月開始為員工接種疫苗，以加快經濟復甦。報道指，民營企業如此參與在日本屬首見，目前日本不到3%民眾完成兩劑疫苗接種，遠低於其他發達經濟體。

伊藤忠商事聲明指，透過為員工接種疫苗，目標是對日本經濟加快復甦有所貢獻，並協助每個人回到日常生活，伊藤忠商事是部分預定本月21日開始接種疫苗的企業之一。

日本內閣官房長官加藤勝信周四(3日)指，政府將為企業與大學提供莫德納疫苗，以加快疫苗的接種。瑞銀證券日本首席經濟學家足立正道(Masamichi Adachi)指，企業參與疫苗計劃可為經濟帶來正面效應，社會有望快速回到正軌，由於消費者在疫情期間累積儲蓄，企業必須快速想出如何從產品與服務的支出中獲利。

報道指，透過企業為員工接種疫苗，日本政府希望將每日接種數量提高到100萬劑，目前該數據僅為一半。

日本許多零售商、製造與其他企業預計參與該計劃。伊藤忠商事指，將為員工及其大樓的合約工，包括警衞、清潔人員、接待人員及日託教師等接種疫苗，料相關員工達7,500人，當中多數有意接種者將於8月底前打完成兩劑疫苗。