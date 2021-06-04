新界洋房再錄損手　天巒帳面蝕約192萬元易手

新界洋房再錄損手個案。上水天巒一幢洋房，減價180萬元後，以3,100萬元售出，原業主持貨約11年，帳面蝕讓約192萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層H室，實用面積323方呎，一房間隔，望海景及內園景，獲區內買家以680萬元買入，實用呎價約21,053元。

●筲箕灣居屋東霖苑中層9室，實用面積約431方呎，望山景，未補價第二市場叫價約478萬元，議價後以460萬元成交，實用呎價約10,673元，原業主於2013年11月以約280萬元購入，帳面獲利約180萬元，物業升值約64％。

●北角半山康盛苑中層A室，實用面積668方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,300萬元承接，實用呎價約19,461元，原業主於2008年7月購入上述單位自住，當時作價609萬元，持貨近13年至今沽售帳面獲利691萬元，單位期內升值約1.1倍。

●北角半山雲景台高層A室，實用面積1,063方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約2,680萬元承接，實用呎價約25,212元，原業主於2007年2月以1,030萬元購入上址自住，持貨14年至今帳面獲利1,650萬元，期內升值約1.6倍。

●大坑雍藝軒中層B室，實用面積約450方呎，兩房間隔，外望山景，日前以960萬元沽出，實用呎價約21,333元，原業主於2018年1月以約840萬元購入，持貨至今滿3年轉手帳面獲利約120萬元，物業升值約14.3%。

●西環珍珠閣B座高層B2室，實用面積395方呎，兩房間隔，望市景，以750萬元易手，實用呎價18,987元，新買家屬於用家，原業主於1996年11月以188萬元買入，持貨25年帳面獲利562萬元，單位升值近3倍。

●堅尼地城嘉威花園中高層B室，實用面積約346方呎，兩房間隔，日前以768萬元易手，實用呎價約22,197元，現時屋苑暫有2個二手盤源提供，入場費由730萬元起。

●鴨脷洲海怡半島23座低層A室，實用面積590方呎，套兩房及多用途房間隔，望內園及泳池景，以1,028萬元易手，實用呎價17,424元，原業主於2003年12月以240萬元買入，持貨18年帳面獲利788萬元，單位升值3.28倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約13,647元，該盤3期百老匯街57號中層B室，實用面積511方呎，原則「大兩房」間隔，望街景，開價770萬元，放盤半年，最新獲買家零議價下以770萬元承接，實用呎價15,068元，新買家為外區上車客，見屋苑近日交投加快，加上同類型放盤不多，即入市自用。

●長沙灣昇悅居5座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，近日以926萬元沽出，實用呎價約17,911元，昇悅居現時約有68個二手盤，最低叫價由788萬元起。

●奧運站海桃灣3座高層B室，原則三房改兩房間隔，望海景，實用面積約643方呎，以約33,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價3,000元，以30,000元租出，實用呎租約46.7元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●奧運站柏景灣7座低層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，望樓景，以988萬元成交，實用呎價約21,202元，原業主於2011年2月以500萬元購入上址，持貨逾10年帳面獲利488萬元離場，單位期內升值約98%。

●九龍塘畢架山花園12座低層B室，實用面積1,312方呎，套三房連工人套房間隔，連1個車位，吸引用家承接，成交價約2,300萬元，實用呎價約17,530元，原業主於2014年9月斥資1,638.8萬元連車位入市，是次轉手帳面獲利約661.2萬元。

●黃大仙居屋翠竹花園10座中層A室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，於未補價第二市場原先開價320萬元，「象徵式」減價8萬元或2.5%，獲白居二買家以312萬元承接，實用呎價約7,239元。

●啟德龍譽5座中層C22室特色戶，實用面積977方呎，套三房間隔，另設儲物房，享河景，最新以43,000元租出，實用呎租約44元，業主於上月才以2,884萬元購入單位，入市後即租出。

●將軍澳彩明苑D座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場最初開價498萬元，經議價後減價10萬元或2%，至近日以488萬元沽出，實用呎價約9,644元，原業主於2018年4月以約370萬元二手購入，持貨至今約3年單位升值約32%，新買家為白居二客，因估計將會出現斷層式樓宇供應，即睇即買用作上車之用。

●將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層20室，實用面積490方呎，望山景，於上月於未補價第二市場放盤，開價358萬元，一口價減價13萬元，減幅3.6%，獲區內白居二買家以345萬元承接，實用呎價約7,041元，原業主於2005年以約24萬元購入，持貨16年帳面獲利約321萬元，將軍澳區暫錄7宗白居二成交。

●將軍澳富麗花園1座高層D室，望山景，兩房間隔，實用面積約420方呎，放盤兩個月後，獲區內客接洽，新買家為換樓客，早前沽出一個三房單位，欲換兩房間位自用，在睇樓後以約683萬元承接，實用呎價約16,262元。

●將軍澳新都城2期6座高層B室，望山景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以約730萬元放盤約兩個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約10萬元，以約720萬元成交，實用呎價約19,845元。

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新界區

●上水天巒庫爾大道雙號屋，實用面積2,018方呎，最初開價約3,280萬元，雙方議價後以3,100萬元沽出，實用呎價約15,362元，新買家為同區租客，睇樓一段時間，怕遲買會更貴，即入市自住，原業主於2010年以3,292萬元買入，持貨約11年帳面蝕讓約192萬元離場。

●青衣5月錄得89宗成交，與4月95宗相近，本月暫錄得5宗，包括灝景灣9座低層D室，實用面積751方呎，套三房間隔，連租約無樓睇，以1,290萬元沽出，實用呎價約17,177元，單位現時月租26,500元，按成交價計，租金回報約2.5厘。

●房協旗下青衣綠悠雅苑1座低層B室，實用面積約420方呎，一房間隔，望園景，由今年2月開始放盤，未補價第二市場叫價530萬元，經議價後減價45萬元或約8.5%，至近日以485萬元沽出，實用呎價約11,548元，屋苑現時有約28個放盤，最低入場價由568萬元起。

●荃灣環宇海灣3座低層C室，實用面積約694方呎，套三房間隔，月前叫價約1,050萬元放售，新近獲區內首置客洽商承接，由於屋苑屬「半新樓」，考慮不久後決定承接，雙方議價後以1,033萬元成交，實用呎價約14,885元。

●屯門居屋兆麟苑J座低層3室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，同屋苑客由於原租所無法續組，考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，業主亦有200元的議價空間，遂便決定以9,300元即睇即租上址，實用呎租約23.2元。

●天水圍居屋天富苑M座低層3室，實用面積506方呎，屬康和式兩房間隔，於未補價第二市場以375萬元，實用呎價7,411元，原業主於2011年9月以107.7萬元買入，現轉手帳面獲利267.3萬元，單位10年升值約2.5倍。

●元朗PARK YOHO Genova第16B座中層A室，實用面積572方呎，兩房連儲物房間隔，叫價880萬元，減價32萬元，以848萬元成交，實用呎價約14,825元，新買家為首置人士，原業主則於2017年9月以約774.3萬元一手買入，持貨將近4年，帳面獲利73.7萬元，升值約9.5%。

●元朗尚悦5座低層J室，實用面積403方呎，兩房間隔，望內園景，獲租客以10,300萬元租入，實用呎租約25.62元，新租客為區內客，心儀單位屬大型屋苑，一拍即合立即租入。

●元朗瑧頤5月份錄19宗租賃成交，一房單位佔9宗，月租介乎10,000至11,500元，包括一個高層B5室，實用面積316方呎，一房間隔，以11,500元租出，實用呎租36.4元，業主於2020年以約548萬元一手買入，租金回報約2.5厘。

●粉嶺綠悠軒7座低層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價約580萬元放售，吸引同區用家洽商承接，新買家早年開始留意樓市，有見政府將加快東北發展，睇好區內升值潛力，議價後終以570萬元承接，實用呎價約12,809元。

●粉嶺牽晴間3座低層A室，實用面積393方呎，兩房間隔，議價後以564.5萬元獲承接，實用呎價約14,364元，原業主則於2010年以198萬元購入上址，持貨11年沽出帳面獲利366.5萬元離場。

●粉嶺花都廣場5座高層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，以570萬元獲承接，實用呎價約13,801元，原業主則於2014年以357萬元購入，持貨7年單位升值約60%。

●馬鞍山銀湖．天峰2座低層連平台單位，實用面積544方呎，連約475方呎平台，兩房間隔，日前以972萬元易手，實用呎價約17,868元，原業主於2010年以527萬元購入，持貨11年帳面獲利445萬元離場，單位升值約84.4%。