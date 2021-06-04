非農就業遜預期緩解「收水」壓力　道指漲逾百點

美國就業數據不及預期，加上聯儲局官員派定心丸，市場對聯儲局收水預期降溫，推動美股周五早段反彈，道指漲113點，至34,690點；標指升22點，至4,215點；以科技股為主的納指漲104點，至13,719點。

5月非農就業職位增加55.9萬個，差過預期的67.4萬個，惟較4月份時增加26.6萬個為佳，總體失業人數按月減少49.6萬至930萬人，但仍尚未回復至去年2月疫情爆發前570萬人的水平。上月總體失業率按月下跌0.3個百分點至5.8%，好過預期值5.9%；平均時薪按年升2%，同樣略勝預期。

聯儲局早前宣布下周起，將開始逐步出售去年為穩定信貸市場而購入的公司債，引發提前收水的憂慮。紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)接受外媒訪問時稱，在調整資產購買計劃方面，目前距離聯儲局尋求的實質性進一步進展「還有很長的路要走」，暗示暫時無意縮減買債。

連鎖戲院AMC股價反彈6.7%，高見54.8美元。公司周四在盤中完成1,155萬股股票的場內出售，股價於同日收跌17.9%。工作軟件公司Asana季度業績勝預期，股價漲8.7%。