幣圈KOL自捅一刀　馬斯克暴露比特幣致命弱點？

近期虛擬貨幣「一哥」比特幣走勢反覆，周五(6日)上試4萬美元受阻，之後急瀉逾8%。反彈乏力，主因是不務正業的美國太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克再次在Twitter發功，暗示可能和比特幣分手，消息打擊比特幣價格表現。另有市場人士指，比特幣僅是一場「鬧劇」，各國會隨時出招，叫停這場「鬧劇」！

比特幣連續兩日試破3.9萬美元關，似有反攻之勢，惟馬斯克再在社交媒體上發文，貼文中包括「#Bitcoin」及一個心碎的表情符號，並附上一對夫婦看似在討論分手的相片，暗示可能和比特幣分道揚鑣。受貼文影響，比特幣價格轉勢向下，在短短一小時內急瀉逾3.6%，及後他更連發3張漫畫「補刀」，暗諷比特幣大瀉。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周五大跌8.17%，一度低見每枚36,259美元；以太幣亦受拖累瀉10.48%，低見2,587美元；被馬斯克一口「吹」起的狗狗幣更大跌20.11%，至0.3555美元。

大型法資基金公司東方匯理資產管理投資總監Pascal Blanque周四出席一記者會時，形容比特幣的漲勢是金融市場形成泡沫的表現，而各國政府和監管機構最終將會「停止音樂」，結束比特幣這場「鬧劇」。Blanque又指，虛擬貨幣會受世人銘記，全因它的存在推動央行數碼貨幣（CBDC）的面世。

虛擬貨幣遭各地政府圍剿，繼中、美等國日前先後出手後，英國亦加入行列。英國金融操守局（FCA）周四表示，由於大量企業不符合《反洗錢條例》規定的標準，故數量空前的虛擬貨幣企業正在撤回其註冊申請。為此，當局延長原先的臨時註冊日期至明年3月底，允許公司繼續持臨時許可開展業務並作改善，惟當局將繼續進行風險評估，並再次重申虛擬貨幣具高度投機性。

●馬斯克暴露比特幣致命弱點

支持美國發展虛擬貨幣產業的邁阿密市長Francis Suarez表示，雖然他是美國太空探索科技公司(SpaceX)行政總裁Elon Musk(馬斯克)的忠實粉絲，惟Bitcoin(比特幣)的弱點正是由他暴露出來，令比特幣作為金融資產的效力下降。

Suarez早前接受訪問指，馬斯克靠一則推文就可以令比特幣價格波動10%到20%是個大問題，這種波動反映Bitcoin不能用作法定貨幣的對沖。

他指，由大宗商品到美元，所有資產價格都會波動，但不會單憑某人發布一則推文就將特定資產推高10%、甚至20%，正常來說只有1至3%。而當有了足夠的交易量，更高的穩定性，那麼虛擬貨幣就可以對沖法定貨幣。