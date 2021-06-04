A股「放風」降印花稅　勢為港添壓

立法會日前三讀通過上調股票印花稅條例草案，內地人大常委會法工委發言人臧鐵偉今日(4日)則表示，擬對印花稅法草案二次審議稿作修改，包括適當降低稅率。即使內地官媒急於午後為調低證券印花稅的預期「降溫」，可是當局今次「放風」仍可能吸引更多中概股排隊回流內地上市，對香港的競爭壓力不容忽視。

臧鐵偉指，考慮到印花稅實際運作基本平穩，整體上維持現行稅制框架不變，但根據各方意見，計劃對草案二次審議稿作完善性的修改，包括適當降低稅率，進一步明確印花稅的徵稅範圍，完善稅收優惠規定。

此話一出，市場憧憬當局會下調證券交易印花稅，一眾中資券商股應聲直線抽升，中信証券（06030）亦曾急漲6.28%，觸及22元的52周高位；光大證券（06178）、中信建投（06066）及中金公司（03908）一度飆升7.01%、6.1%及5.96%；

事實上，中美金融戰下，市場期望內地巨企加緊在內地上市也很合理，就如被美國政府繼續放在投資黑名單的中國電信（00728）和中國移動（00941）已接連宣布「回A」。

不過，官媒下午發文，指減A股印花稅可能是「想太多」，根據2018年印花稅法徵求意見稿規定，證券交易印花稅調整由國務院決定，並上報人大常委會備案；從程序來看，證券印花稅短期內下調可能性不大。中金和信証雙雙倒跌收市，其餘券商股亦見升幅顯著縮窄，可見交易成本降低對市場的吸引力極大。

儘管A股未降稅，但本港股票印花稅在業界一片反對聲音中，由0.1%提高至0.13%，將於今年8月1日起實施。屆時交易價值5萬元股份，買賣雙方由原本只需各須付印花稅50元，增至65元，亦即投資者須多付15元，而港府則多進帳30元。

立法會金融服務界議員張華峰重申，增加股票印花稅是下策，政府冀增加金融業對庫房的貢獻，應該從吸引更多優質中小企業來港上市及簡化上市流程入手，提高效率，減低上市成本，增加香港股市對國際投資者和基金的吸引力，亦應該考慮將債券證券化，透過更多元化的證券市場去提升庫房的收入，為政府、業界及投資者創造三贏局面。

自2月下旬財政預算案提出上調股票印花稅以來，恒生指數已累跌5.59%。在內地有意進一步吸納中國科企在當地上市，競爭壓力不容忽視。香港交易所（00388）管理層出席日資券商野村活動時表示，對自己的競爭優勢有信心。野村維持港交所目標價513.2元，評級「中性」。

野村指，港交所認為自己為國際機構或內地投資者所提供獨特的投資渠道，而且具有利國際投資者的監管環境，以及便利內地公司併購，非上海或深圳的交易所能比擬，同時新經濟企業和生物科技企業市場仍有巨大潛力，故該所有足夠空間發揮作用。該所又稱，提高主板上市公司盈利要求的影響有限；正試圖透過併購等手段發展數據業務、跟央行合作發掘央行數碼貨幣的機遇，但虛擬資產方面就算有機會也會審慎推行。