【產經評論】倒行逆施港第一　短視趕客種禍根

周五(4日)傳來內地當局擬議下調股票印花稅，引來股市一場哄動。雖然其後有官媒發言為市場降溫，惟顯然市場對於降低股票交易成本之類的消息反應正面，而事實上環球股票印花稅大趨勢也是減而非加。偏偏港府於存在其他增加庫房收入的選項下，不理業界和市場反對，堅持上調股票印花稅，搬石砸腳自製「黑天鵝」。如此倒行逆施損香港經濟元氣，他日招來苦果要香港人埋單，是誰之過？

事緣內地當局下周將審議印花稅法草案，有消息指，據各方意見，草案會考慮適當降低稅率，市場解讀為內地或下調股票印花稅，刺激內地券商股做好。後來有官媒「解畫」，指這次修訂料不涉股票範疇，相關板塊升勢收斂，惟政策消息空穴來風，未必無因。

另邊廂，周三(2日)香港立法會已三讀通過印花稅條例，股票印花稅將由買賣雙方各付0.1%提高至0.13%，8月1日生效。金融業界和投資銀行早前表示，上調股票印花稅將不利擴大投資者基礎，對高頻大額股票交易的機構投資者影響顯著；如今網上證券交易愈趨普及，經紀佣金下降，印花稅在交易成本中的佔比已相對上升，香港還不降反加，更凸顯港股交易成本相對「貴」！若受加稅影響，港股成交減少，買賣差價增加，企業來港上市意欲亦受影響。故如此加稅長遠不一定能增加庫房收入，分分鐘換來「因加得減」的結果。

更令人大惑不解的，乃實施新的股票印花稅率後，估計在本財年額外創造約80億元收入。這個數額，政府多賣一塊官地，或提升行政效率減少開支，不難達到，偏偏在時值香港經濟疫下蕭條，僅金融業撐起整個經濟之時，加股票印花稅「趕客」，實在令人費解。

環顧大局，美國正聯同盟友設局加強圍堵中國，拜登政府正繼承前朝特朗普路線，加緊打擊中企，制裁中企的黑名單有加無減。在這個地緣政治局勢下，也許不少中企被迫選擇改到香港作為境外上市據點，港府就看中這一點，以為生意唔憂做，即使加稅都一樣客似雲來，故一意孤行。

可如此想法，實是短視，尤其是如今區內金融中心競爭激烈，非單新加坡正積極完善金融市場建設，降低交易成本和加強金融科技發展，內地除上海外，深圳和澳門都擬加強金融領域發展，尤其深圳積極配合國策構建數碼貨幣應用環境，漸成大灣區發展龍頭，港府還以為老本任食天下無敵，最終只會令香港由贏家變輸家，淪為「龜兔賽跑」故事中那隻傲慢怠惰的驕兵兔子！