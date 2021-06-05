美股繼續牛！標指距離歷史新高不到0.2%

市場認為周五(4日)公布的美國非農數據使聯儲局難以在夏季討論退出寬鬆貨幣政策，美股3大指數收市做好。道指收報34,756點，升179點或0.52%；標指收報4,229點，升37點或0.88%，距離紀錄新高只有不到0.2%；納指收報13,814點，升199點或1.47%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.66%、0.61%、0.48%。

美國5月非農就業職位增加55.9萬個，差過預期的67.4萬個，惟較4月份時增加26.6萬個為佳，總體失業人數按月減少49.6萬至930萬人，但仍尚未回復至去年2月疫情爆發前570萬人的水平。上月總體失業率按月下跌0.3個百分點至5.8%，好過預期值5.9%；平均時薪按年升2%，同樣略勝預期。

分析師Catarina Saraiva認為，美國失業率下降的同時，就業參與率也略有下降，相信可能是因為一些人完全退出了勞動力市場。

Fxstree分析師認為，此前4月份就業數據大幅低於預期，而5月更加令人大失所望，強調有必要知道人們不重返工作崗位的原因。

事實上，分析認為，企業僱主依然表示找不到足夠的工人來填補空缺，因為健康憂慮、育兒需要和失業保障的加強可能降低了一些人的求職意願。此外，持續存在的供應鏈瓶頸和全球晶片短缺，對製造商和車企形成制約。