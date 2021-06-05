經濟學家：全球晶片短缺並不意味價格都會上漲

全球晶片短缺問題持續，對許多產業造成衝擊。外媒報道，法國外貿銀行 (Natixis) 亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，儘管全球晶片短缺仍沒有緩解的迹象，但不代表所有類型的晶片價格都會飆升。

報道指出，晶片短缺危機影響了各個領域，尤其是汽車製造商受打擊最大，但Garcia-Herrero表示，並非所有產業或產品都會受到同樣的影響，事實上，某些晶片甚至可能已經供過於求。

Garcia-Herrero說，產能過剩的會是那些低階的晶片，因為中國正砸下巨額投資進軍此供應鏈。

她也表示，低階晶片的價格很可能會下跌，但那些市場真正需要的，是與5G和電動車相關的晶片。因此，該些晶片將出現通脹。

事實上，由於疫情持續，以及伴隨而來的晶片短缺，使得公司對於供應的擔憂加劇，不少公司開始屯積庫存，也因此進一步加劇短缺。

另外，地緣政治也是其中的一項因素。在中美兩國的科技戰中，美國在去年對中國最大的晶片製造商中芯國際施加了限制，禁止該公司獲得先進的製造設備，並阻止該公司向與美國企業出售成品。相關舉動也導致部分公司趕在限制生效前屯積必要晶片。

Garcia-Herrero表示，相信地緣政治風險不會消失，美國政府和科技部門努力提高該國的半導體製造能力，以應對這種風險。雖然有美國公司能夠設計晶片，但目前世界上絕大多數的晶片都還是在台灣、南韓和中國製造。