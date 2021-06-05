1周10大驚奇：股市暴冧將至　跌幅恐達80%？

2021年轉眼間已過了5個月，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到5月初，全球股市才見到像樣的調整，之後再度回穩，「六絕月」過了數日，本周又有甚麼信號？繼續小心為上。

【1、大摩：美股未來半年或回調10%至15%】

華爾街大行摩根士丹利本周認為，隨着成本壓力上升及企業稅上調等陰霾來襲，美股未來半年或回調10%至15%。對於做好大宗商品、做淡美元等非常擁擠的交易而言，若美國通脹等經濟數據有任何令人失望的風吹草動，就將為投資者們帶來痛苦。

大摩首席股票策略師Michael Wilson在報告指出，去年美股受新冠肺炎疫情基本面因素擾動，經歷了異常的波動。今年企業盈利增速驚人，企業對於年度預估的修正也很誇張。然而，單從盈利反彈而看好美股，目前或許已是過於樂觀。

該行首先看到，在過去的4個季度，企業盈利超出預期的幅度高達20%，創下一個前所未有的新紀錄；企業盈利修正幅度也接近35%，同樣是一個非常高的數字，未來的下滑不可避免，且它很容易受到影響。

Wilson表示，目前的問題在於，當這兩個數字開始出現下滑，其嚴重程度是否會到讓市場關注的地步。他又認為，考慮到現在對未來12個月市盈率的預估也已經過高。與此同時，企業純利率正處於歷史高位，而不斷飆升的生產成本正在打擊企業利潤。大摩稱，增量營業利潤率現在已經超越了極限，很可能在未來12個月內令市場更為失望。原因供應受限和更高的投入成本，為利潤帶來了一定壓力。況且明年拜登政府可能上調企業稅，將對盈利構成進一步的影響。

總結來看，受惠全球數萬億美元的財政刺激，企業盈利在過去幾個季度當中表現出色，甚至超過了大摩此前的樂觀預期。但由於成本壓力上升、企業稅上調陰雲不散，目前的預測似乎都開始不切實際了起來。Wilson警告，到了這個時候，投資者必須捫心自問，是否認為估值會繼續回落，以及未來的盈利修正能否抵銷這影響。

他還提到，儘管與他有過交流的大部分客戶均認為美股目前的估值水平較為合理，他仍舊相信，下調評級的過程尚未結束，盈利修正也無法抵銷其影響，美股市場未來6個月可能會出現10%至15%的調整。

【2、投機性資產見頂迹象！傳奇災難預言家：美股暴跌將至】

大摩未夠激？被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham本周警告，多個投機市場已經見頂，他相信美股崩盤即將到來，直言市場的暴跌將「痛苦和醜陋」。

Grantham表示，1929年華爾街股災、科網泡沫、全球金融危機、日本失落的數十年等歷史教訓，留下了簡單的警示，「爬得越高，就會跌得愈長久、愈慘烈」。

提及目前的全球資產泡沫，葛拉漢指出，在人類歷史上，債券市場從未達到過如此高的水平，房地產「突然在全球幾乎每個市場都充斥泡沫」，而發達國家的股票都被高估，尤其美股已「極度高估」。

他形容，目前金融市場有如一個處於噴水柱頂端的乒乓球，他不指望會發生甚麼重大事件，或者政策上的重大改變來扭轉市場趨勢，「不需要壞消息就能讓市場向下，只需要有比上周稍微不那麼樂觀的前景」。

Grantham指出，股市歷史表明，投機性最強的資產開始下跌後，「悲觀主義白蟻群」會逐步蠶食市場的其餘部分，譬如在科網泡沫破裂前，科技股下跌了30%，標普500指數其餘成分股卻上漲了，直到「悲觀主義白蟻群最終讓市場平衡」。

他續說，現在類似的情況已經發生，特斯拉股價從1月高點已下修30%，SPAC(特殊目的收購公司)熱潮也出現轉折，自今年1月以來，SPAC指數已下跌30%。最近10家上市的SPAC，有9家現在股價已低於10美元的發行價。

他相信，以科技股為主的納指已在今年2月見頂，「超級SPAC熱潮在1月見頂，納斯達克指數在2月見頂，也許再過幾個月，白蟻就會蔓延至剩下的市場」。

他認為，從長期來看，資產價格下跌未必是件壞事，「你可以擁有高價資產或高收益資產，但你不能同時擁有兩者。我歡迎更低的資產價格，我相信這一天會到來」。

不過，Grantham直言，市場的調整將「痛苦和醜陋」，資產價格只需下跌至接近歷史水平的一半，就會引發「一輪大熊市」。

【3、專家警告美股6周內大冧 跌幅恐達80%】

除上述仁兄外，財經暢銷書作家、投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent近期更再次警告，美股將在未來6周內「以閃電般的速度」崩盤，最終跌幅恐達到65到80%。

據外媒整理的訪問內容，他指出，印鈔和財政刺激措施掩蓋了10多年來當地緩慢的實際經濟增長，現在經濟情況只能算勉強過得去；政府債務高企、經濟中的資產泡沫，以及糟糕的人口發展趨勢等因素結合在一起，將造成金融市場疲軟。

他續指，作為「泡沫中的泡沫」、自4月高位大幅下瀉的虛擬貨幣比特幣，已經成為市場領先指標，如果虛擬貨幣市場已經觸頂，那麼美股將在約2個月內跟上。不過，他強調，這次崩盤不全然是壞事，預期到2022至2023年底，情況將好轉。

【4、導火線：南美洲政局牽動大宗商品市場神經】

冧市真的快來？或許導火線之一是南美洲政局牽動大宗商品市場神經！全球第2大銅礦供應國的秘魯周日(6日)將舉行第2輪總統選舉投票，被視為礦業「黑天鵝」。由於支持度較高的極左派卡斯蒂洛提議對銅銷售徵收最多高達75%的重稅，若他當選總統，勢擾亂全球銅礦供應格局，尤其是銅是「綠色能源轉型」的重要原材料，倘銅價上漲，亦將加劇全球通脹危機。

剛過去的周日，卡斯蒂洛在Twitter上分享了一份文件，提議倣效鄰國智利，對銅銷售徵收重稅。擬議措施包括對礦企利潤徵收新稅、仿照智利和哥倫比亞根據銷售額徵收特許權使用費，以及與大型公司重新談判稅務穩定協議等。

今年較早前，智利國會下議院剛剛批准了一項由反對黨提出的特許權使用費法案，計劃對銅、鋰和其他金屬的銷售徵收3%的基本特許權使用費。由於銅價急升，智利還將對銅施行累進式徵稅，價格在每磅2至2.5美元之間的銅銷售額將徵收15%的邊際稅率，高於4美元的銅銷售額將徵收75%的邊際稅率。

如今，若銅礦產量佔全球比例超過10%的秘魯也加入智利的銅銷售稅行列，勢必進一步影響全球銅礦供應，為銅價帶來進一步的上升壓力。

倫敦期銅於4月份突破每噸10,000美元，為10年來首次，周三報10,199.5美元，跌0.44%。瑞信維持看好，認為銅價有望升至11,000美元的整數關口，若之後突破此關，下一個阻力位可能在11,210美元，然後是11,440美元；而若銅價出現進一步回調，預期在9,617至9,719美元有較強支持，但這並非該行的基本預測。

值得注意的是，若卡斯蒂洛勝出選舉並按計劃徵收銅銷售稅，中國採礦商包括五礦資源和中國鋁業料會首當其衝。這是因為中國採礦商已成為秘魯礦業的主要參與者之一，中國亦是秘魯銅礦最大買家，採購的銅礦用途由建築到發展電動車。五礦資源和中國鋁業均有與秘魯簽訂稅務穩定協議。

有分析員認為，卡斯蒂洛的最新提案遠不如他在第一輪選舉中的說辭激進，但若他真的當選總統，大型礦企應做好談判準備。

事實上，智利政局已經出現過一隻黑天鵝。智利上月舉行的地方選舉和「制憲會議」成員選舉結果顯示，中右翼執政聯盟遭遇重挫，未能獲得「制憲會議」中足以左右新憲法制訂的1/3席位。在左翼政黨主導修憲工作下，當地礦業面臨嚴峻法規威脅。

【5、中美科技戰：鬥搶晶片最終將邁向「脫鈎」】

除了傳統資源外，還有俗稱「新石油」的晶片！其短缺引發全球政治、經濟角力，這不僅關乎於半導體供應的穩定，也在於由誰生產及主導。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，美國正積極拉攏日本等盟友聯合，限制高端技術流向中國；而中國則積極推動產業自主。雙方最終有機會演變成完全脫鈎，發展出完全不同的技術生態。

在美國的技術封鎖下，目前中芯國際等中資企業，因無法取得生產先進製程晶片所用的EUV光刻機，尚未能量產7納米製程晶片。艾西亞表示，長遠而言，世界上沒有事情是能夠永遠封鎖的，美國的策略是令中方獲取先進技術上更加困難，拖慢其發展步伐，拉大雙方的技術差距。

她認為，中美雙方的技術競賽，重點在於到底是中國先實現技術自主，抑或是美國先一步在技術層面上先完全拋離中國。她亦指出，由於當前美國主導了產業上游，如設計軟件等關鍵企業，故雙方有可能會發展成2套獨立的晶片生態。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指出，全球晶片產業鏈其實相當分化，每個地區都有各自的優勢。如美國佔據高端晶片的設計，而日本則佔多數半導體材料的供應，台灣則在高端晶片代工生產上佔優。

不過，吳氏以近年中國記憶體晶片產業發展為例，指其產能短時間內暴漲，搶佔了少市場份額。因此，他認為全球各地推動本土晶片產業，長遠有機會導致新一輪的供應過剩，但由於高端晶片門檻較高，故低端晶片會是重災區。

就中期而言，他對晶片需求仍然樂觀，更直言「晶片就是新的石油」，因為電動車、5G通訊、加密貨幣等新趨勢，將會帶來強勁的需求增長。

【6、「躺平」成風經濟響警 內地急謀三孩政策應對】

然而，經濟長遠的隱憂在人口！要數本周最熱門話題，或許是內地放寬三孩政策。中國尚未進身發達國家卻先引進日本的「少子高齡化」難題，中央試圖紓緩相關經濟壓力，周一(5月31日)重磅宣布容許三胎，一眾概念股應聲爆升。然而，內地年輕人工作、財務、感情等生活壓力沉重，令鼓吹不婚、不育、不消費等的「躺平」概念近日在內地熱火朝天，掀起廣泛爭論，連官媒也要出來發聲，對內地經濟構成的威脅恐怕更大。

中央急速調整政策，恐怕是因留意到年輕人開始有消極過活的風氣，即所謂「躺平學」，照字面解釋就是學躺平，甚麼都不做，以不工作、不上班為原則，除了吃飯、上廁所以外就是躺着，盡量減少欲望、減少勞動，變相經濟負擔也很少，只需維持最低的生活標準，賺夠了就辭職。然而，在催谷生產力為主導的社會中，加上少子化趨勢蔓延全球，提倡「躺平」惹來很大非議。

「躺平學」其實在歐美或日本早已出現，內地的「躺平族」源於一班年輕人沒有興趣跟隨社會力爭上游的生活模式，不想做拚命賺錢的機器，拒絕做金錢的奴隸。這種「佛系」心態不會把大學畢業、找一份好工、升職加人工、然後買樓、結婚生仔視為人生目標。反而是尋求另一種讓心靈更加充實愉快的生活態度。不過，他們又不是完全不工作，而是1年僅工作1、2個月，賺到錢就可以躺足1年，譬如一些人會「炒散」，儲錢然後去度假，錢花光後又再「炒散」儲錢、再去旅行，形成「躺平」循環。

這種倡議在內地當然也引起極大回響，甚至官媒也發表批評說「躺平可恥！」官媒的關注不難理解，因為當年輕人陷入「躺平」的低欲望生活，喪失物欲與成功欲時，無疑會窒礙社會發展的驅動力。若然大量勞動力「躺平」，屆時勞動生產力和經濟增長亦會受影響。有人批評「躺平族」不思進取自暴自棄，辜負父母的養育和栽培，但也有人認為「躺平族」的出現，正正就是社會低層民眾的無聲抗議，有網民更指「躺平」是一個人對未來和前途極度失望，對社會的不公平和貧富懸殊極度絕望的體現。

誠然，內地一線城市的樓價和生活成本不斷上漲，惟工資遠遠跑輸，即使年輕人力爭上游，也未必能像小部分人「富起來」，他們感到自己的努力被貶值，因而產生了「躺平」心態。分析又指「躺平」所提倡的低欲望、低消費、維持最低生存標準，其實是很多年輕人對目前教育、就業領域競爭壓力大、工作進修壓力大、看不到出頭之日的一種消極反抗。

【7、日本少子化問題日趨嚴峻】

「躺平」並不是近日內地獨有的新鮮事，日本早在經濟泡沫爆破後便曾出現「低欲望社會」。女性面對傳統逼婚的壓力和家庭暴力、職場媽媽被歧視等現象，選擇不婚不育，也屬「躺平」抗爭。21世紀初出現「草食男」、「宅男」的說法，也是不工作、在家啃老，不結婚、不生子。

日本本來已是全球受少子化衝擊最嚴重的國家之一，加上疫情對於孕婦和小孩的影響不明朗，生產時也無法陪同，導致避免懷孕的人增加。有報道指出，日本有不結婚就不生小孩的情況，延遲結婚也加速了少子化。據當局估計，該國今年新生嬰兒人數可能會低於80萬，是二次大戰後首見，更較2017年時的預測，早了約10年發生。

【8、南韓生育率降至全球最低】

在南韓，「躺平族」又稱為「三拋世代」(Sampo Generation)，即20、30多歲，拋棄了拍拖、結婚、生小朋友這些傳統生活，其背後是經濟能力有限及「地獄朝鮮」現象的綜合結果。

「地獄朝鮮」所指的是南韓現代社會極度高壓而殘酷的競爭文化，以及新世代國民面臨的高工時、薪金壓力等結構問題。於是，當家庭文化傳統保守，對撞到現代都會壓力之際，年輕男女的成家、生育意願，也就一年比一年更低迷，並且在三拋過程中同樣加劇了南韓的人口結構失衡。

南韓的高齡化問題比日本更嚴重，去年當地的死亡人數在近代史上首次超過了出生人數，副財長金永範把這個里程碑稱為「死叉」。當地統計局數據顯示，去年總生育率（女性人均生育數目）降到紀錄低位0.84，是全球最低；在首爾，這比率更為0.64。聯合國估計，到2050年，南韓的老年人口比例將達到全球最高。人口結構的變化亦減慢南韓的經濟增長，過去10年平均增速為2.5%，遠低於1980年至2000年勞動人口更年輕時的逾8%平均水平。

【9、香港上流無望 寧追求佛系】

今時今日，香港年輕人也身處於一個欠缺希望的環境，不像上一代可白手興家，一分耕耘、一分收穫。有研究曾指出，原本就出生在首兩個階層的年輕人，最終能擠進第一階層的機會較基層年輕人高4倍。階層固化讓許很多年輕人放棄努力，選擇過「佛系」生活。

香港同樣面對貧富懸殊、考試壓力、學歷貶值、工作競爭、置業等問題。置業難度更是全球榜首，《2020全球生活報告》指出香港平均樓價高達973萬港元，若以男性去年第4季工資中位數2萬元計算，供樓所需費用等於其40年以上的薪酬。

因此不難理解為何有部分年輕人寧願選擇放棄置業結婚和向上流動的機會，轉而追求「佛系」生活態度，甚至成為「月月清」的月光族，抓緊短暫的快樂。雖然港版躺平族，即「隱青」的數目遠不及其他國家，但香港青少年的「佛系」和內地青年的「躺平」，都是他們對社會固化，對未來感到沒希望的無聲抗議，若政府沒有聆聽年輕人的聲音、改善社會的固化問題，他們終有一天也會選擇「躺平」。

【10、黎巴嫩GDP料縮9.5% 逾170年來最嚴峻】

最後分享的是，單是疫情已能重創經濟，再加上自身政權貪腐及人為災難就更不堪。夾在以巴衝突之間的黎巴嫩，在去年8月港口大爆炸事件發生至今仍一蹶不振，引發170年來最嚴重的金融危機！世界銀行發表最新報告預計，黎巴嫩今年國內生產總值(GDP)將萎縮9.5%，其經濟崩潰的程度可能成為19世紀中葉(即約1850年)以來，全球最嚴重的金融危機之一，排名可達首3位。

黎巴嫩的GDP已從2018年550億美元，萎縮至去年的330億美元，同時面臨債券違約的問題，其貨幣更大幅貶值約85%，過去18個月內經濟可謂徹底崩潰。據統計，黎巴嫩2019年經濟衰退6.7%，2020更擴大至20.3%。

世銀報告認為，黎巴嫩過去1年半以來經濟蕭條嚴重，遺憾的是政府毫不作為，尚未出現明顯的轉捩點。日益嚴峻的社會經濟狀況已對該國、該區域及潛在的全球金融系統性風險構成影響。

現在黎巴嫩有55%人口生活在貧窮線以下，雖然該貨幣仍正式與美元掛鈎，但匯率在黑市兌每美元已貶值了足足90%。由於基本商品大部分靠進口，匯率急貶引致物價迅速上漲，削弱了民眾對基本生活所需的購買力，如食物、住所和醫療保健。該國通脹由去年一月的10%，攀升到今年4月的122%。

黎巴嫩的債務也因經濟危機進一步惡化，截至去年底，債務佔黎巴嫩GDP約174%。世銀警告，黎巴嫩經濟本已千瘡百孔，現在更是危在旦夕。由於民眾無力繳付帳單，電力、水和教育等公共服務恐中斷，或觸發社會動亂。