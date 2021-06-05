致富智庫：唔想使凸？畢業生避開5大理財誤區...

在新冠肺炎疫情困擾逾年，以至今年變種病毒夾擊下，2021年好不容易走到一半，時值6月，又是各大專院校學生畢業的大日子，開始真真正正出來打天下賺錢了！不過，全球經濟受疫情重挫，元氣大傷，加上通脹來臨，百物騰貴，要搵份好工已經不易，且初出茅廬的打工仔收入有限，又要定期償還Grant Loan(即學生資助計劃貸款)，每分每毫除了要用得其所，更實際的是要避免墮入以下5大理財陷阱！

1.每月入不敷支恐變月光族

剛剛進入職場，叫價能力不高，且因欠缺相關經驗，普遍要由低做起，而特別在經濟大環境欠佳的情況下，僱主往往慳得就慳，「出手」有幾低就盡可能拉到最低，收入微薄，但現實是樣樣都是開支，包括1日3餐、車費、同事之間的應酬聯誼、與朋友一起耍樂減壓，以及為數不菲的卡數等等，以上生活花費輕易超出你所想及可負擔能力，故建議好好掌握你每月花費多少，切切實實做到花費少於收入，切忌當上月光族！

誠如美國賓州劍橋投資研究的財務規劃師Christopher Lyman稱，很多大學生多年來都活得拮据，並以為這一切只要畢業，找到一份工作後就可以告一段落。他們不知道會有很多新增開支，會不自覺間吃掉得來不易的人工。Lyman建議，畢業生要確實預計好學生貸款要還多久？要還多少？從而在支出方面有充足預算。

2.愛找理由獎勵自己分分鐘使凸

天下間工作不一定辛苦，但總要付出，付出過後，用每月所得的「回報」合理地獎勵一下自己是無可厚非，例如食個大餐，相信花費有數得計。不過，好多時發現人總愛找出不同理由去犒賞自己，女士最愛買靚衫、靚鞋、化妝品、名牌手袋等；男士醉心於遊戲機、買模型、玩音響，甚至豪氣地請客，1個月大大小小的慶祝花費絕對容易令你使凸，甚至令你欠下一身債。

財務分析師Niv Persaud表示，很多「新鮮人」常犯的理財錯誤是沒有準備好充足的應急資金，就花太多錢去購買奢侈品或者去旅行。當然你有權利去寵愛自己，但最好要有預算免過火。Persaud建議，大家利用50/30/20策略，即是將50%工資用在必要的開支，其餘20%儲蓄用作退休金，餘下30%可以作為任何花費。

3.受朋輩影響搞到欠下大堆卡數

每人都有自己獨有的生活方式，但人好難獨居，無論求學時間、工作階段，以至社交活動都離不開群體生活，故朋輩之間的影響深遠，但問題是每個家庭背景各異，有家境富裕，當然亦有家境貧窮，有大使愛花費，亦有知慳識儉的，大家會不自覺地互相影響，關鍵在於誰影響誰最多？得出的結果就不一樣了。

假設家境狀況一般的「新鮮人」，收入已經不多，「不幸」受同儕影響，經常支出大過收入，俗稱「洗腳唔抹腳」！久而久之，莫說剩點錢難，更擔心會積下一大堆卡數，後果可以好嚴重。

4.買錯磚頭成發展絆腳石

隨着新冠肺炎疫情漸趨受控，市民陸續回復正常生活，而物價、樓價迅速反彈，傳統智慧買磚頭保值抗通脹。不過，對於剛投身社會的打工仔，即使平平地買層納米樓「上車」都不是易事，「父幹母幹」應運而生，即靠父母幫忙支付置業首期，餘下每月供款則由子女自行負責，但每月供款少則都要數千甚至過萬元，可能已佔去收入的大部分，還未計其他雜費開支，雖則話收樓後可以出租幫補供款，過程中要瞻前顧後，且可能存在重大內外變數，更甚者為了供樓而犠性其他更好選項，如再進修的機會、交友及旅行等，形成惡性循環，人生最具活力最精彩的歲月，就被一層樓困住，故即使家人幫忙首期，年輕人置業前必須要想清楚風險與代價。

5.放錢在銀行跑輸通脹好閉翳

如果你死慳死抵、好成功從微薄的薪酬中儲到一筆錢，那麼要恭喜你了！不過中國人傳統觀念鍾意將錢放在銀行儲蓄，以賺取利息，但時至今日，眾所周知，各間銀行所提供的活期以至定期存款利息可謂少得可憐，擺錢落銀行一定敵不過被通脹所蠶食。因此，要摒棄固有思想，嘗試在存款以外尋找賺錢的投資機會，舉例最新的投資方法首推政府變相「派錢」的新一期iBond，入場費僅1萬大元，免卻多項使費下，坐穩至少2厘息口，經不同渠道認購，更有不同優惠選擇，算是穩陣的投資，培養投資理財的觀念，正所謂山大斬埋有柴，每度執啲足以「自肥」！

以上5大「伏」位不難處理，成功與否視乎你所為！身邊有新畢業巴打或絲打的話，不妨轉發給佢哋參考吓...