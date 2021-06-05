通脹非壞事？專家稱毋需刻意壓抑物價

踏入後疫情時代，經濟重啟導致供失衡，加上寬鬆的貨幣政策推波助瀾，令市場憂慮通脹重臨。普林斯頓大學教授Harold James表示，近期市場愈來愈關注通脹問題，擔憂也逐漸加劇。然而，不是所有通脹都是壞事，甚至在今時今日，某些通脹更是「必要的」。

要了解物價變化對經濟的影響，就要跳出固有思維。James直言︰「並非所有的通脹或通縮都是一樣的。」由科技進步導致的價格下降(通縮)，可能是好事。例如在19世紀末，電動機、化學染料價格下跌，令這些事物得以普及；又正如過去50年電腦及許多其他電子消費品價格持續下滑，對於經濟而言也沒有壞處。

同樣的區別也適用於通脹。他指出，比如當前晶片價格飆升，是反映了供應短缺，但「這不是世界末日」。相反，這種現象給予了晶片生產商一個明確訊號，即提高產量和增加供應。就目前狀況而言，價格上漲對供應鏈起到正面的作用，可以預期未來晶片價格會隨着產能上漲而下降。

同樣道理，汽油價格上漲也不一定是壞事。消費者會減少對化石燃料的依賴，這也反映了經濟需要擺脫碳密集型能源。他認為︰「我們應該讓價格發揮其引導作用，配合改變消費者行為及未來消費計劃。」

James認為，通脹作為一項經濟指標，不應該被強行壓抑。強行壓低通脹，就好像「把發燒病人的探熱針放到雪櫃」，反而會錯過了解經濟真相的機會。