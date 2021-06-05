AMC升勢幾時完？最大考驗在月底...

美國連鎖戲院AMC股價近日暴漲，主要受到散戶網軍的追捧炒作。不過，華爾街大行對於其股價異動多抱持觀望態度；AMC早前亦兩度配股，趁機吸金。目前無人能夠預測這輪炒作如時會完結，但分析認為，本月底羅素2000指數的調整，將會是其「最大的考驗」。

羅素2000指數主要追蹤小型市值的美股，AMC亦是成分股之一，目前因為其股價暴漲，已成為該指數權重最高的股份。然而，該指數即將宣布年檢結果，並且會按照5月7日收市時的市值，進行權重比例調整，在6月25日收市後正式生效。

由於AMC的升勢是由5月下旬開始，但權重調整卻是以5月初為基準，意味着其很可能遭大幅削減權重比例；而若按照目前市值239.9億美元，更會因超出小型股的上限，可能遭移出該指數。

富國銀行研究報告指出，雖然仍有一些投資者可能從追蹤羅素2000的基金手上接貨，但隨着指數重組生效，可能會導致情況產生變化。

值得注意的是，此前AMC亦趁股價爆升，從高位配股抽水。先是向對沖基金Mudrick Capital發行了850萬股，結果後者於接貨即日，立刻在市場上沽清所有新買入的股份；其後AMC亦宣布委任配售代理，在公開市場上發售1,155萬股，同樣於即日完成沽貨。