曜熊理財：通脹上升　債券基金波動

美國經濟以溫和的速度擴張，就業人口增幅相對穩定，隨着新冠肺炎病毒傳播繼續放緩，食品服務業、酒店業及零售業的就業增長最為強勁；建築和製造業原材料價格大漲，預期未來幾個月將面臨成本及價格上漲問題。

美國當周初次申請失業救濟金人數創疫情以來新低，拜登推出6萬億美元財政支出方案，市場反應情緒樂觀。此外，工業企業利潤數據顯示經營效益向好。另一方面，全球房地產市場總體升溫，原油價格亦震盪上行。

美國聯儲局承諾短期內將利率維持在近零水平，並表示將容忍通脹高於其2%的目標，以彌補一段時間的不足。經濟基本面目前較弱，貨幣政策偏寬鬆的取向預計短期內不會轉變，債券市場正處於溫和牛市。不過，投資者可能低估通脹飆升的可能性，這將是對股市一大衝擊。

至於今年木材及鋼鐵等商品成本上升，對通脹上升的擔憂已經滲透到全球市場。如果價格上漲成為一個問題，全球央行可能不得不重新評估的貨幣政策。

目前，市場避險情緒不高，息口降至無可再低，未來利率只會上升。美國製造業投資正回升，基建投資加快，當貨幣政策偏寬鬆的取向轉變時，債券基金下半年可能出現波動，投資者而組作準備。

曜熊理財策略董事馬煒喬