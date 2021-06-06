鄺紫珊：印度基金中長線具投資契機　因為...

印度新冠肺炎疫情持續創新高，情況失控令人憂心，但外資並未因此大幅沽售當地股票，印度股市今年表現雖曾在創新高後回落，但本年至今累積升幅仍有8.7%。

外資由去年5月開始，大舉買入印度股市，截至今年4月底有10個月呈淨買入，只有去年9月及今年4月是有少額度的超賣，顯示外資對印度股市仍然相對樂觀，從中長線投資而言，可留意印度基金的投資契機。

印度本是疫苗全球最大的生產國，接種疫苗的速度不低於美國及中國。但自4月以來，印度政府認為初始疫情爆發時反應「過激」，所以之後遇到本波的變種病毒時，政府認為無需封城及無需停止主要的群眾聚集活動，變相讓疫情加劇傳播及惡化。

由於當地正值舉行2021年地方選舉，受選舉壓力影響，政府匆匆重啟經濟，開放社會活動，甚至恢復大型體育賽事、宗教節日慶祝及助選集會活動等，才導致疫情完全失控。

據了解，從5月開始，印度國產疫苗將加速生產，現階段印度全國新冠疫苗接種率僅約10%，而目標能在11月之前接種率達50%，年底前逾60%，估計屆時有機會達到接近群體免疫的目標。

若此次印度二度封鎖措施見效，加上疫苗順利接種，疫情有望降溫，市場預期今、明兩年MSCI印度股市每股收益增長率將可高逾20%。回顧過往25年，MSCI印度股市每股收益增長率在20%以上或高於長期均值的當年水平，無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮麗的表現，故今及明兩年印度股市料將可預期，印度股市有望未來仍有持續上升的空間。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊