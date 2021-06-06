陳政深：港股醞釀突破29500點關

港股踏入6月份未見太大動能，市場似乎仍然對後市有相當戒心，每當指數升至高位即見獲利盤湧現。形態上，恒指處29,500點位置看似仍有不小阻力，一時三刻未有太大能量衝破，令指數受困於28,000點至29,500點的大型上落區間之中。

參考歷年數據，6月份上升機會不小，在過去15年當中，有4年(不計2021年)的5月份恒指錄得升幅，這4年的6月、7月，恒指均告上升，今年5月恒指打破「五窮」魔咒而報升，6月、7月似乎上升機會較大。技術上指數亦有類似啟示，事關指數10天線及20天線，分別醞釀衝穿100天及50天移動平均線，而指數目前在保力加通道中軸上方游走，通道又有擴闊迹象，後市有突破可能。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）