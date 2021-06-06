陳政深：港股醞釀突破29500點關
2021年06月06日 08:15
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港股踏入6月份未見太大動能，市場似乎仍然對後市有相當戒心，每當指數升至高位即見獲利盤湧現。形態上，恒指處29,500點位置看似仍有不小阻力，一時三刻未有太大能量衝破，令指數受困於28,000點至29,500點的大型上落區間之中。
參考歷年數據，6月份上升機會不小，在過去15年當中，有4年(不計2021年)的5月份恒指錄得升幅，這4年的6月、7月，恒指均告上升，今年5月恒指打破「五窮」魔咒而報升，6月、7月似乎上升機會較大。技術上指數亦有類似啟示，事關指數10天線及20天線，分別醞釀衝穿100天及50天移動平均線，而指數目前在保力加通道中軸上方游走，通道又有擴闊迹象，後市有突破可能。
大市的動力，或會來自大型科技股。持續落後的恒生科技指數上周收復50天線位置，下一站或可挑戰100天線，即8,750點左右的關口，近日騰訊(00700)略見回吐，似須作整固，而美團(03690)及小米(01810)呈強，加上手機設備股如舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)的貢獻，科指有條件追落後。
另一呈強的板塊為體育用品股，李寧(02331)及安踏(02020)固然勢不可擋，筆者一直較為看好的特步(01368)亦都破位而上。特步目前市盈率已逾30倍，但正如筆者之前所指，其股價仍未反映特步以外四大品牌的強大潛力，前景仍有餘未盡，趁回吸納仍然值博。
至於不想高追者，可留意代工類的體育用品股。鷹美(02368)主要業務為以OEM方式，為大體育品牌提供代工製造服務，公司上周發盈喜，預料截至3月底止年度的純利按年增長35%至45%，即至最多3.24億元。以公司目前26億元左右的市值計，市盈率約8倍，估值相對便宜。公司過往派息一向穩定，現價亦有逾7厘的股息回報，具一定防守性，以「看門口」角度，吸納相對安心。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）