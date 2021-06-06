G7宣布對跨國公司徵收15%全球最低企業稅

外媒報道，七大工業國集團(G7)財長會議達成協議，周六(5日)宣布徵收全球性最低企業稅，稅率為15%，國際科技巨擘等跨國公司將要繳納更多的稅款，彌補因新冠肺炎疫情導致各國國庫損失數千億美元的稅收缺口。

外媒引述一份最終協議副本，G7財長表示，他們將承諾按國家/地區徵收最少15%的全球最低稅。並指G7承諾就徵稅權的分配達成公平的解決方案，給予國家對最大和最賺錢的跨國企業授予徵稅權。

G7財長還同意讓企業以更標準的方式申報其對環境的影響，以便投資者可以更輕鬆決定是否為其提供資金。德國財政部長Olaf Scholz表示，這個政策對全球避稅天堂來說是個壞消息。愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe則認為，該國的稅率為12.5%，可能是新協議下的大輸家。

據報，多年來富裕國家一直在努力協商一種由谷歌、亞馬遜及Facebook等大型跨國公司徵收更多稅收的方法，該批跨國企業通常將總公司登記在繳納很少稅或不繳納稅的司法管轄區。因此，美國總統拜登政府提出了15%的最低全球公司稅率，高於愛爾蘭等低稅國家的水平，但仍低於G7中的最低水平，從而為陷入僵局的談判注入了新的動力。G7的財長和央行總裁都對美國提議的課稅計劃表示「強烈支持」。