陳樂怡：料港股續高位反覆　建議關注百勝中國

對比其他市場，中港股市年初至今表現落後，中資股估值相對吸引。科技股出現趁低吸納買盤，帶動恒生科技指數近期由低位反彈，支持港股表現。然而，中國人民銀行出手為人民幣升勢降溫，加上廣東省新冠肺炎確診個案上升，傳統股份升勢放慢。預期港股續於高位反覆，阻力位見於3月以來的高位29,600點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)