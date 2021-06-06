陳樂怡：料港股續高位反覆 建議關注百勝中國
2021年06月06日 08:30
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對比其他市場，中港股市年初至今表現落後，中資股估值相對吸引。科技股出現趁低吸納買盤，帶動恒生科技指數近期由低位反彈，支持港股表現。然而，中國人民銀行出手為人民幣升勢降溫，加上廣東省新冠肺炎確診個案上升，傳統股份升勢放慢。預期港股續於高位反覆，阻力位見於3月以來的高位29,600點。
近期科技股回升不少，但平台龍頭股礙於監管風險尚未解除，以及進入新一輪投資期，預計短線進一步上升空間有限，維持區間上落。相反，我們繼續看好舜宇光學科技(02382)在車用鏡頭方面的長遠發展潛力，乘着電動車及自動駕駛的熱潮。不過，短線受制於晶片短缺問題，第2季手機出貨量增長料會放緩。經過近期連漲多日後，投資者宜等待調整機會收集。
中國4月餐飲收入按年大增46.4%至3,377億元人民幣，遠高於整體社會消費品零售升幅的17.7%。此外，中國鐵路5月客流數據重越2019年同期水平，6月端午旅遊出行預訂升溫。由於百勝中國(09987)旗下品牌不少門市坐落於交通樞紐及旅遊景區，將會受惠於第2季交通客流回升，改善同店銷售，建議關注。事實上，公司首季復甦進展不俗，維持目標年內增設千間分店。然而，投資者短線要留意廣東省疫情發展。
另外，優質消費股還可留意海爾智家(06690)，其首季產品市場份額擴大，透過品牌高端化有效應對成本急增壓力，海外市場收入增長穩定；加上公司近期回購股份，將可支持短期股價表現。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)