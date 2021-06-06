郭家耀：阿里健康長線投資價值理想

中央全面深化改革委員會日前會議表示，要深化醫療服務價格改革，建立合理補償機制，穩定調價預期，確保群眾負擔總體穩定、醫保基金可承受、公立醫療機構健康發展可持續，提高醫療衞生為人民服務品質和水準。

會議亦要求深化醫療服務價格改革，要規範管理醫療服務價格專案，建立目標導向的價格專案管理機制。同時，要加強對醫療服務價格宏觀管理，平衡好醫療事業發展需要和各方承受能力。會議表明，必須要建立靈敏有度的價格動態調整機制，明確調價的啟動和約束條件。市場觀望政策執行力度，對行業往後定價能力的影響。

藥監局並稱，會議通報了藥品網絡銷售監測以及監管情況。藥品網絡銷售涉及互聯網診療服務、網上交易以及配送服務等多方面，環節較為複雜，監測發現一些平台在訊息展示、處方藥銷售等方面仍存在問題。與會企業表示，確保藥品網絡銷售質量安全關鍵靠行業和企業自律，將認真落實監管部門要求，嚴把藥品網絡銷售入口關，嚴格審核入駐企業資質；嚴格處方藥銷售管理，確保處方來源真實可靠；嚴格安全用藥管理，確保公眾用藥安全。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)