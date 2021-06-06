海運市場陷瘋狂！缺櫃空箱問題並存　凸顯疫後復甦失衡

近期全球出現高價搶貨櫃潮，一些航線加價3,000美元(約2.34萬港元)仍然一櫃難求，令運費急升近10倍。然而，缺櫃其實只限於中國，不少國家郤有大量空櫃堆積，凸顯全球經濟疫後復甦進展不一所衍生的矛盾。

內地媒體報道，全球海運業正面對「冰火兩重天」，海外多國疫情嚴峻，人工不足，港口貨櫃箱堆積如山。亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受「缺箱」、「少櫃」的困擾，導致貨櫃箱價格飛漲。

去年第三季以來，缺箱少櫃現像在各大港口蔓延，有些黃牛趁機坐地起價，有些航線加價3,000美元也有可能搶不到一個集裝箱，寧波市一家工藝品生產企業的倉庫堆滿了還沒來得及運走的產品，總量有1,000立方米。

出口商對貨櫃的渴求，不斷推升貨櫃的售價。2020年上半年每個20英呎貨櫃為1,600美元，現在最貴升至3,600美元，而熱門的40呎櫃價格已漲至5,950美元，價格全部倍升，並創歷史新高。

然而，缺櫃只屬地區性現象，在南半球的新西蘭奧克蘭港，貨櫃空箱卻積壓嚴重，2020年下半年以來，為了存放那些運不走的空箱，他們先後找了5處新堆場，最多時有將近6,000個空箱滯留在奧克蘭。業界指出，當地所有船運公司的積箱情況都很嚴重，是正常情況的兩倍。

另外，數據顯示，有1萬至1.5萬個貨櫃被滯留在美國加州。澳洲各個港口空箱的數量則超過了5萬個。目前，國際上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的3倍。

全球貨櫃分配嚴重失衡，是怎樣煉成的？隨着全球經濟復甦，各國貿易需求大增，由於中國疫情較早受控，在全球產業鏈中，內地製造業較早復常，也承擔較重要的責任。數據顯示，今年首4個月中國貿易貨物進出口總值較2020年同期增長28.5%，較2019年同期增長21.8%。

國務院發展研究中心世界發展研究所研究員丁一凡表示，大量的貨物還源源不斷地從中國流向海外，這說明內地的生產能力特別強，目前全球仍受疫情困擾，大家能夠指望上的就是「中國製造」了。

如是者，中國貨物出口量持續增長，相反外國未有足夠的產出「回饋」中國。導致貨櫃離開中國的多，返回的少。中國物流與採購聯合會國際貨代分會會長康樹春稱，由中國運到美國的一個貨櫃以往平均運費是2,000美元，現在漲到2萬美元甚至更高，中間存在10倍的利潤空間。即使說運回成本很高，去程運費利潤空間可以覆蓋它的空箱返程成本，所以現在都在想辦法把海外的空箱調回內地。

在利潤誘因下，貨櫃生產商增加產量滿足市場需求。中國是全球貨櫃箱的主要生產國，製造全球超過96%的乾貨箱及100%的冷藏箱。為了應對「一箱難求」的困境，企業正在加班加點地生產貨櫃箱。中集集團董事長兼CEO麥伯良指出，公司把每個月的產量，由20幾萬箱提高到40幾萬箱，增幅近一倍。

此外，船期延誤及港口擠塞，都是貨櫃流轉效率低的原因。早前蘇彝士運河塞船事件餘波未了，加上新冠肺炎疫情疊加效應，導致運期混亂、港口擁堵的現象正在全球各處上演。新西蘭奧克蘭港口外在錨地等待進港裝卸貨物的貨櫃船有時多達10多艘，平均延誤船期8到10天。

奧克蘭港新聞發言人表示，疫情之下進口需求的強勁增長導致裝卸量大幅增加，人手嚴重不足，無法滿足裝卸的需要。另外，目前美國10個最繁忙的港口中，至少有7個經常面臨擁堵。東南亞、歐洲等各大港口，船隻等待靠泊的時間達到一周以上。

有航運諮詢公司顧問指出，這無疑是一場全球供應鏈危機。情況或持續到今年第四季度，甚至今年底。

此外，印度疫情大爆發，或成為航運危機的「黑天鵝」。全球最大海運公司馬士基，旗下30%的船員來自印度。集團海事關係主管佩得森表示，如果對於船員的禁令從幾周擴展到了幾個月，將給行業帶來挑戰。

印度是世界上最重要的船員供應國之一，全球有15%的海員來自印度。近期印度疫情災難性激增，促使一些港口對來印度的船員和船隻實施限制。

目前世界貿易90%的運輸量，都是通過海上運輸完成的。海運不暢，會對全球的經濟復甦帶來破壞性影響。