陳鳳珠：人民幣後市料區間上落

港股於5月錄得1.5%的升幅，踏入6月開局仍然可以靠穩，並曾升穿29,400點的水平，目前恒指或先行整固，料後市或有望向上挑戰。

近期人民幣維持強勢，人民銀行調查統計司已表示目前人民幣升值過快，估計升勢未能持續，且不符合國內外的經濟金融形勢。而人行日前終宣布自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現時的5%提升至7%，作為穩匯率的工具。今次為事隔14年再次上調外匯存準率，而預期上調兩個百分點將可凍結約200億美元的外匯流動性，但今年4月，金融機構的外匯存款餘額約為1萬億美元，因此200億美元對市場的影響較為輕微。

其實近期人民幣匯率升勢過急，儘管內地的經濟顯著恢復增長，但美國的首季經濟亦錄得按季以年率計的6.4%增幅，而聯儲局亦有機會討論縮減量寬規模，因此美匯或會轉強，屆時人民幣將會貶值。不過，內地經濟預期回穩，加上人民幣資產吸引力漸增，資金有機會流入內地市場，從而支持人民幣走勢，人民幣未來將會繼續於合理區間雙向浮動。而近日人民幣的升勢恐已脫離基本面，會影響出口情況，因此預期未來人民幣匯率或會於6.4至6.5的水平上落。

另外，外匯管理局亦一次性向17家合格境內機構投資者發放103億美元的額度，為單次批准額度最多的一次，預期有助推動境外資產配置需求，為境內金融機構提升境外投資的機會，落實跨境資本流動均衡管理，料有助穩定人民幣匯率走勢。

中指研究院發布5月百城價格指數顯示，新建住宅價格按年上升4.1%，按月上漲0.3%，二手住宅價格按年增加3.6%，按月上升0.5%。預期未來內房的政策仍然偏緊，而市場將更關注住房信貸的調控力度，以及二手住房成交參考價格等政策，料未來熱點城市的樓價將轉趨平穩。而近日內地房地產信貸亦面臨收緊的壓力，人行自4月開始控制貸款機構發行住房抵押貸款支持證券的規模及速度，亦有機會於未來評估房地產貸款風險時納入相關證券，因此預料內房企業今年的資金壓力仍然較大。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)