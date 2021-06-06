制裁華企名單露端倪　美債或成美中角力新戰場...

美國制裁華為的手段，由最先的晶片及軟件，伸延至金融領域。外媒報道，在美國總統拜登擴大制裁中國企業的名單當中，發現兩家為華為集資的美元債券發行商-Proven Glory Capital及Proven Honor Capital，此舉表明美國政府對中企實施資本市場制裁的決心。美元債券市場可能是美、中對戰的新戰場，估計有總值600億美元(約新4,680億港元)的債券受到波及。

美國禁止國民投資政府所列出，與中國軍方有聯繫，或出售用於打擊宗教少數派以及對持不同政見者監控技術的中國企業。據報，在美國新增的11家制裁實體中，Proven Glory及Proven Honor正是華為的兩家美元債券發行人。根據2020年11月在香港證券交易所提交的文件，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟就是該兩個基金的董事。

儘管華為是一家私營企業，它有4筆未償付的美元債券，總面值為45億美元。該批債券由Proven Glory及Proven Honor發行，票面利率介乎3.25%至4.125%，分別於2022年至2027年到期。根據華為文件，截至2019年底，華為的離岸債券由許多大型海外金融公司持有，包括貝萊德及安盛管理的基金。

華盛頓風險評估公司RWR的高級分析員Claire Chu表示，這表明美國政府愈來愈傾向採取資本市場制裁，並從國家安全的角度利用這種經濟槓桿來對抗中國，美元債券市場可能會被華盛頓選為下一個戰場。

Claire Chu稱，目前尚不清楚美國政府是否計劃以股權和債務融資等工具對中企進行制裁，但限制中國軍工企業進入國際債券市場是有道理的，這樣才能阻斷中企為軍事建設提供資金的能力。